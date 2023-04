Challenger Split: Il Main Draw e Il Tabellone di Qualificazione. 4 azzurri tra Md e Quali

CHALLENGER Split (Croazia) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) O’Connell, Christopher vs Qualifier

Furness, Evan vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs (WC) Prizmic, Dino

Qualifier vs (7) Bellucci, Mattia

(4) Marozsan, Fabian vs Piros, Zsombor

(Alt) Mayot, Harold vs (SE) Mochizuki, Shintaro

Debru, Gabriel vs Guinard, Manuel

Qualifier vs (8) Uchida, Kaichi

(5) Klein, Lukas vs Valkusz, Mate

Maestrelli, Francesco vs Medjedovic, Hamad

Qualifier vs Navone, Mariano

Cobolli, Flavio vs (3) Gombos, Norbert

(6) Misolic, Filip vs Ionel, Nicholas David

Coppejans, Kimmer vs Qualifier

(WC) Ajdukovic, Duje vs (WC) Ivanovski, Kalin

(PR) Polmans, Marc vs (2) Rodionov, Jurij

(1) Albot, Raduvs (Alt) Vanshelboim, Eric(PR) Jahn, Jeremyvs (12) Molleker, Rudolf

(2) Ymer, Elias vs Nagal, Sumit

Milojevic, Nikola vs (8) Lazarov, Alexandar

(3/Alt) Cazaux, Arthur vs (WC) Tonejc, Vito

(WC) Markovina, Duje vs (7) Torres, Juan Bautista

(4) Sweeny, Dane vs (WC) Simundza, Josip

Prihodko, Oleg vs (9) McCabe, James

(5) Fatic, Nerman vs Peliwo, Filip

(WC) Mikrut, Luka vs (11) Hassan, Benjamin

(6) Zuk, Kacper vs (Alt) Rehberg, Max Hans

Travaglia, Stefano vs (10) Serdarusic, Nino

1. [WC] Duje Markovinavs [7] Juan Bautista Torres2. [4] Dane Sweenyvs [WC] Josip Simundza3. Stefano Travagliavs [10] Nino Serdarusic4. [WC] Luka Mikrutvs [11] Benjamin Hassan(non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3/Alt] Arthur Cazaux vs [WC] Vito Tonejc

2. [1] Radu Albot vs [Alt] Eric Vanshelboim

3. Nikola Milojevic vs [8] Alexandar Lazarov

4. [5] Nerman Fatic vs Filip Peliwo

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Oleg Prihodko vs [9] James McCabe

2. [PR] Jeremy Jahn vs [12] Rudolf Molleker

3. [6] Kacper Zuk vs [Alt] Max Hans Rehberg

4. [2] Elias Ymer vs Sumit Nagal