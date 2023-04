Marco Cecchinato vola in semifinale all’ATP 250 di Estoril, superando Davidovich Fokina

Il tennista italiano ha ottenuto una vittoria in due set, assicurandosi un posto in semifinale contro Kecmanovic.

Marco Cecchinato, il tennista 30enne di Palermo e numero 96 del ranking ATP, ha fatto un grande passo avanti nel torneo ATP 250 di Estoril, raggiungendo per la prima volta in carriera le semifinali del prestigioso evento sulla terra battuta portoghese. In precedenza, Cecchinato non era mai andato oltre il secondo turno in questo torneo.

In semifinale, Marco Cecchinato affronterà ora Miomir Kecmanovic, numero 6 del seeding.

Nella partita dei quarti di finale, Cecchinato ha affrontato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 24 del ranking mondiale e terzo del seeding. Fokina vantava un ottimo palmarès all’Estoril, con due semifinali nel 2019 e 2021, e un quarto di finale nel 2022. Tuttavia, il talento italiano è riuscito a superare il suo avversario in una partita combattuta, con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) dopo 2 ore e 9 minuti di partita.

Nel primo set, Cecchinato ha ottenuto il break decisivo sul punteggio di 6-5, strappando la battuta allo spagnolo a 30, che ha commesso anche un doppio fallo sullo 0-30. Nel secondo set, l’azzurro si è portato avanti per 5-2, ma Fokina non si è arreso e ha rimontato fino al 5 pari. Nel tiebreak, l’italiano si è trovato sotto per 4-5 e servizio per l’avversario, ma è riuscito a realizzare un bel parziale di tre punti consecutivi, chiudendo la partita con un 7-5 nel tiebreak.

ATP Estoril Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 7 Alejandro Davidovich Fokina [3] Alejandro Davidovich Fokina [3] 5 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 6-5 → 7-5 M. Cecchinato 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 ACES 31 DOUBLE FAULTS 160/85 (71%) FIRST SERVE 61/84 (73%)43/60 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 39/61 (64%)13/25 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 13/23 (57%)1/2 (50%) BREAK POINTS SAVED 8/10 (80%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1222/61 (36%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/60 (28%)10/23 (43%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/25 (48%)2/10 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 1/2 (50%)12 RETURN GAMES PLAYED 1256/85 (66%) SERVICE POINTS WON 52/84 (62%)32/84 (38%) RETURN POINTS WON 29/85 (34%)88/169 (52%) TOTAL POINTS WON 81/169 (48%)