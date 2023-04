ATP 250 Marrakech, Estoril e Houston: I risultati con il dettaglio del Day 5. In campo Tre azzurri (LIVE)

ATP 250 Marrakech (Marocco) – Quarti di Finale, terra battuta

1. [Q] Andrea Vavassorivs [2] Daniel Evans

2. Roberto Carballes Baena vs [4] Tallon Griekspoor



3. [1] Lorenzo Musetti vs Alexandre Muller



4. Christopher O’Connell vs Pavel Kotov



Court 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Alexander Erler / Lucas Miedler vs [5] Maxime Cressy / Albano Olivetti



2. N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan vs Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori OR Sander Arends / Aisam-Ul-Haq Qureshi (non prima ore: 16:00)



Court 4 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 12:00)

1. Marcelo Demoliner / Andrea Vavassori vs Sander Arends / Aisam-Ul-Haq Qureshi



1. Marco Cecchinatovs [3] Alejandro Davidovich Fokina

2. [6] Miomir Kecmanovic vs Bernabe Zapata Miralles



3. Quentin Halys vs Dominic Thiem (non prima ore: 18:00)



4. [1] Casper Ruud vs [5] Sebastian Baez



COURT CASCAIS – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Robin Haase / Philipp Oswald vs Nuno Borges / Francisco Cabral



1. [4] John Isnervs Gijs Brouwer

2. [1] Frances Tiafoe vs [WC] Steve Johnson



3. [Q] Yannick Hanfmann vs [2] Tommy Paul



4. [1] Frances Tiafoe OR [WC] Steve Johnson vs Daniel Elahi Galan OR [6] Jason Kubler (non prima ore: 01:00)



5. [7] Marcos Giron OR [Q] Tomas Machac vs [Q] Yannick Hanfmann OR [2] Tommy Paul



Court 3 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Denis Kudla vs [5] J.J. Wolf



2. Cristian Garin vs [LL] Zizou Bergs



3. [7] Marcos Giron vs [Q] Tomas Machac



4. [4] John Isner OR Gijs Brouwer vs Denis Kudla OR [5] J.J. Wolf (non prima ore: 01:00)



5. vs Cristian Garin OR [LL] Zizou Bergs



Court 7 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell vs Daniel Altmaier



2. Daniel Elahi Galan vs [6] Jason Kubler



3. [8] Tomas Martin Etcheverry vs Max Purcell OR Daniel Altmaier



4. Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs [4] Andre Goransson / Ben McLachlan (non prima ore: 21:00)



Court / Time TBA – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Max Purcell / Jordan Thompson vs [2] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



2. [1] Rinky Hijikata / Jason Kubler vs Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 22:00)



3. [3] Julian Cash / Henry Patten vs Facundo Bagnis / Tomas Martin Etcheverry (non prima ore: 00:00)



