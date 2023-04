Andrea Vavassori avanza ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech annullando anche due match point a Munar. Prima volta ai quarti nel circuito maggiore

Andrea Vavassori, numero 201 del ranking ATP, ha conquistato un posto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech. Il 27enne torinese, proveniente dalle qualificazioni ha sconfitto al secondo turno lo spagnolo Jaume Munar, numero 83 del ranking, in una partita molto combattuta. Il punteggio finale è stato di 67 (4) 76 (6) 64 dopo 3 ore e 12 minuti di partita.

Il match è stato ricco di suspense, in particolare nel secondo set, quando Andrea è riuscito a recuperare nel tiebreak, annullando due palle match sul punteggio di 4-6, e vincendo la frazione per 8 punti a 6. Nel terzo e decisivo set, l’azzurro ha piazzato il break decisivo sul 2 pari e, dopo aver vinto nel gioco successivo un combattuto game al servizio senza annullare palle break, ha chiuso la partita per 6 a 4, tenendo a 15 l’ultimo game di battuta e piazzando un fondamentale ace sul 30-15.

Il classe 1995 piemontese ha così centrato per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore,

Ai quarti di finale, Vavassori affronterà il britannico Daniel Evans, classe 1990 e numero 30 del ranking ATP. Questo risultato rappresenta un’importante occasione per il tennista italiano di misurarsi con un avversario di alto livello e di guadagnare ulteriori punti nel ranking.

ATP Marrakech Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 6 Jaume Munar Jaume Munar 7 6 4 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Munar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-15 0-2 → 1-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Vavassori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Munar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Vavassori 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 J. Munar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

5 ACES 26 DOUBLE FAULTS 367/116 (58%) FIRST SERVE 88/117 (75%)50/67 (75%) 1ST SERVE POINTS WON 64/88 (73%)27/49 (55%) 2ND SERVE POINTS WON 12/29 (41%)3/5 (60%) BREAK POINTS SAVED 6/9 (67%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1724/88 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/67 (25%)17/29 (59%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 22/49 (45%)3/9 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 2/5 (40%)17 RETURN GAMES PLAYED 1777/116 (66%) SERVICE POINTS WON 76/117 (65%)41/117 (35%) RETURN POINTS WON 39/116 (34%)118/233 (51%) TOTAL POINTS WON 115/233 (49%)