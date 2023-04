ITF Split e Santa Margherita di Pula: I Main Draw

ITF SPLIT(Cro 40k terra)

[1] Diane Parry vs Dominika Salkova

Darja Semenistaja vs Alexandra Ignatik

Anastasia Gasanova vs Nina Potocnik

Jana Fett vs [6] Nigina Abduraimova

[3] Sara Bejlek vs Amina Anshba

Natalia Szabanin vs Mariana Drazic

Tina Nadine Smith vs Dora Miskovic

Noelia Zeballos melgar vs [5] Leyre Romero gormaz

[7] Petra Marcinko vs Gergana Topalova

Maileen Nuudi vs Tena Lukas

Ria Dernikovic vs Iva Primorac

Lina Gjorcheska vs [4] Tara Wurth

[8] Noma Noha akugue vs Julie Struplova

Ekaterine Gorgodze vs Eudice Chong

Lucie Havlickova vs Veronika Erjavec

Dimitra Pavlou vs [2] Elena Gabriela Ruse

ITF S.MARGHERITA DI PULA(Ita 25k terra)

[1] Arantxa Rus vs TBD

TBD vs TBD

Yuliya Hatouka vs Seone Mendez

Lisa Pigato vs [7] Sonay Kartal

[3] Katharina Hobgarski vs Matilde Paoletti

Cagla Buyukakcay vs TBD

Carlota Martinez cirez vs Andrea Lazaro garcia

[8] Miriam Bianca Bulgaru vs TBD

[6] Zeynep Sonmez vs TBD

Lucie Nguyen tan vs Federica Urgesi

Sapfo Sakellaridi vs Nikita Uberoi

Irene Burillo escorihuela vs [4] Ekaterina Makarova

[5] Maja Chwalinska vs Weronika Falkowska

Caijsa Wilda Hennemann vs TBD

Georgia Pedone vs Maria Bondarenko

[2] Valentini Grammatikopoulou vs TBD