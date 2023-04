WTA 250 Bogotà: Il Tabellone Principale. Presenza di Sara Errani

WTA 250 Bogotà – Tabellone Principale – terra

(1) Elise Mertens vs Mirjam Bjorklund

Tamara Zidansek vs Reka-Luca Jani

Qualifier vs Peyton Stearns

Elina Avanesyan vs (5) Sara Errani

(4) Kamilla Rakhimova vs Raluka Serban

(WC) Eugenie Bouchard vs Ylena In-Albon

(WC) Emiliana Arango vs Qualifier

Aliona Bolsova vs (7) Sara Sorribes Tormo

(6) Laura Pigossi vs (WC) Antonia Samudio

Marina Bassols Ribera vs Qualifier

Carol Zhao vs Maria Carle

Francesca Jones vs (3) Nuria Parrizas Diaz

(8) Nadia Podoroska vs Qualifier

Despina Papamichail vs Qualifier

Qualifier vs Dayana Yastremska

Katrina Scott vs (2) Tatjana Maria