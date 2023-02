Alcaraz giocherà al Queen’s

Matteo Berrettini avrà un rivale in più sulla strada per difendere il titolo del Queen’s: Carlos Alcaraz. Il 19enne di Murcia infatti ha confermato la propria volontà di arrivare a Wimbledon con più match disputati su erba, e ha scelto il classico appuntamento londinese, vinto nelle ultime due edizioni dall’azzurro.

Oltre a Berrettini e Alcaraz, l’ATP 500 del Queen’s vanterà come sempre un eccellente campo di partecipazione: scontata la presenza di Andy Murray, scenderanno in campo nel club della Regina anche Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Dovrebbero essere al via (anche se non ancora confermati ufficialmente dal torneo) anche Cameron Norrie, Jack Draper e Casper Ruud.

“È un onore partecipare a questo torneo”, dichiara Alcaraz, “in uno dei club più storici del tennis con un albo d’oro ricco dei più grandi campioni. Tutto il mondo conosce l’importanza di questo evento e la bellezza dei suoi campi”.

Ricordiamo che Alcaraz lo scorso anno sull’erba di Wimbledon fu sconfitto da Jannik Sinner negli ottavi di finale.