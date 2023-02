Wu salva quattro match point, resiste a 44 ace e scrive la storia a Dallas con il primo titolo cinese

Primo titolo in carriera per la Cina

Incredibile! Yibing Wu ha completato una vera e propria favola, vincendo l’ATP 250 di Dallas e conquistando il primo titolo maschile nel circuito maggiore nella storia del tennis cinese. Questo successo è stato frutto di una quantità enorme di tensione, poiché l’ex numero uno del mondo juniores ha alzato la coppa in un match che è durato quasi tre ore, durante il quale ha subito ben 44 ace e ha salvato ben quattro match point a John Isner. Nonostante questo, il giocatore che si trova alla posizione numero 97 del mondo ha saputo resistere, con parziali di 6-7 (4), 7-6 (3) e 7-6 (12), in un match in cui i break non si sono visti. Isner ha avuto tre opportunità, una delle quali come match point, mentre Wu ne ha avute due, ma nessuno è riuscito a sfruttare queste opportunità. Pertanto, la partita è stata risolta nei tie-break. I primi due tie-break non hanno avuto molta storia, ma il terzo è stato mozzafiato, con Wu che ha chiuso al quinto match point utile dopo aver salvato altri tre match point. Con questo titolo, Wu entra nella storia del tennis cinese, nonostante un inizio di carriera segnato da molti infortuni.

Adesso entrerà nella top 60, direttamente alla 58ª posizione e con molte ragioni per sognare.