Jannik Sinner dopo la finale a Montpellier: “Non sono rimasto sorpreso dal livello di Fils perché lui ha battuto giocatori incredibili questa settimana” (con il video della partita)

Jannik Sinner : “Non sono rimasto sorpreso dal livello di Fils perché lui ha battuto giocatori incredibili questa settimana. Sapevo che avrei dovuto dare il massimo oggi. Nel primo set sono riuscito a farla girare con l’esperienza, poi è stata più facile ma gli auguro il meglio per il futuro”.

Ha un grande team e non ha bisogno dei miei consigli. Ovviamente bisogna lavorare duro ma questo vale a qualsiasi età. Lui ha una grande mentalità. Spero che possa giocare altri grandi tornei in questa stagione.

Sono molto felice. Ci siamo allenati molto forte per giocare questi match. In ogni torneo è sempre bello andare avanti, sono felice di essere qui anche perché non avevo mai vinto un match qui prima di questa edizione del torneo.