Challenger Manama: Il Tabellone Principale e di Quali. Otto azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Manama – Tabellone Principale – hard

(1) Kubler, Jason vs (SE) Travaglia, Stefano

(WC) Qaed, Yusuf Ebrahim Ahmed vs Michalski, Daniel

(WC) Atlangeriev, Bekkhan vs (WC) Shelbayh, Abedallah

Kopriva, Vit vs (7) Kotov, Pavel

(4) Passaro, Francesco vs Uchida, Kaichi

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

Jianu, Filip Cristian vs Gengel, Marek

Qualifier vs (5) Arnaldi, Matteo

(6) Machac, Tomas vs Giannessi, Alessandro

Harris, Lloyd vs Qualifier

Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

Neuchrist, Maximilian vs (3) O’Connell, Christopher

(8) Kokkinakis, Thanasi vs Fatic, Nerman

Muller, Alexandre vs (Alt) Roca Batalla, Oriol

Qualifier vs Qualifier

Virtanen, Otto vs (2) Popyrin, Alexei

Challenger Manama – Tabellone Qualificazione – hard

Alternate vs (Alt) Uesugi, Kaito

(WC) Popyrin, Anthony vs (11) Erel, Yanki

(2) Blanch, Ulises vs Safwat, Mohamed

(Alt) Jecan, Alexandru vs (12) Wehnelt, Kai

(3) Arnaboldi, Andrea vs Al Allaf, Kareem

(WC) Kirci, Koray vs (10) Sinclair, Colin

(4) Sachko, Vitaliy vs (Alt) Pospisil, Jaroslav

(PR) Matsui, Toshihide vs (9/Alt) Chepelev, Andrey

(5) Chung, Yunseong vs (Alt) Braynin, Aleksandr

(WC) Dinev, Dinko vs (8) Basic, Mirza

(6) Durasovic, Viktor vs (PR) Ocleppo, Julian

Tomescu, Dan Alexandru vs (7) Caruso, Salvatore

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Anthony Popyrin vs [11] Yanki Erel

2. [6] Viktor Durasovic vs [PR] Julian Ocleppo

3. [2] Ulises Blanch vs Mohamed Safwat

4. [WC] Koray Kirci vs [10] Colin Sinclair (non prima ore: 14:30)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate vs [Alt] Kaito Uesugi

2. [WC] Dinko Dinev vs [8] Mirza Basic

3. Dan Alexandru Tomescu vs [7] Salvatore Caruso (non prima ore: 13:00)

4. [3] Andrea Arnaboldi vs Kareem Al Allaf (non prima ore: 14:30)

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Yunseong Chung vs [Alt] Aleksandr Braynin

2. [4] Vitaliy Sachko vs [Alt] Jaroslav Pospisil

3. [PR] Toshihide Matsui vs [9/Alt] Andrey Chepelev (non prima ore: 13:00)

4. [Alt] Alexandru Jecan vs [12] Kai Wehnelt (non prima ore: 14:30)