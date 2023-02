Andy Murray è il tennista in attività con il più alto numero di wild card assegnate nella storia del tennis

Andy Murray, ex numero uno del mondo, ha ricevuto martedì una wild card per il tabellone principale dell’ATP 500 di Dubai, che si disputerà tra due settimane. Con questo invito, Murray ha aumentato il suo totale di wild card per gli eventi ATP, che sono diventati molto frequenti negli ultimi anni a causa della sua difficoltà, dopo l’intervento all’anca, a ottenere risultati costanti che gli permettessero di salire in classifica.

L’invito per il torneo arabo è il 53º della carriera di Murray per tabelloni principali, il che fa del tennista scozzese il giocatore con più wild card nella storia del tennis maschile insieme a Tommy Haas, tedesco che ha chiuso la carriera con gli stessi 53 inviti. Goran Ivanisevic, attuale allenatore di Novak Djokovic, chiude il podio di questa statistica.

PIÙ WILD CARD NEL CIRCUITO ATP:

Andy Murray – 53

Tommy Haas – 53

Goran Ivanisevic – 51

James Blake – 49

Lleyton Hewitt – 45