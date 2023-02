Brooksby si separa dal suo storico allenatore

Il gruppo di giovani giocatori americani continua a crescere a passi da gigante. Non tutti, però, lo stanno facendo allo stesso ritmo. Nonostante il grande trionfo contro Casper Ruud agli ultimi Australian Open 2023, Jenson Brooksby è consapevole di dover dare una nuova direzione alla sua carriera dopo diversi mesi complicati, in cui la sua progressione è stata in qualche modo stagnante, con sconfitte molto significative e mancanza di fiducia in diversi match.

Il giocatore di Sacramento ha preso una decisione quasi radicale: ha scaricato il suo allenatore di sempre, Joseph Gilbert, che gli ha fatto da mentore da quando aveva 15 anni e che è stato uno dei responsabili del suo salto nell’élite del tennis mondiale. Inoltre, Jenson si è ritirato dal torneo di Dallas (dove difendeva la finale) e dal match di Coppa Davis. Tempo di riflessione.