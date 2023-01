Novak Djokovic mosterà le prove dei problemi fisici avuti all’Australian Open: “”Sento il bisogno di dimostrare la veridicità dei miei problemi perché alcuni commenti mi hanno infastidito”

Novak Djokovic ha comunicato a TennisMajors che ha deciso che mostrerà delle prove mediche che confermeranno l’entità della sua lesione al muscolo ischio-tibiale della gamba sinistra. “Sento il bisogno di dimostrare la veridicità dei miei problemi perché alcuni commenti mi hanno infastidito. Presto entrerò nei dettagli e fornirò prove, non tanto per quelle persone che dubitano, ma per me e per tutti quelli che mi circondano”, ha dichiarato il tennista serbo, che ha insistito sulla difficoltà che ha avuto nel gestire questo problema fisico e sulla necessità imposta dal suo team medico di non allenarsi nei giorni in cui non aveva partite.

“Due anni fa è successo lo stesso e c’era gente che anche allora dubitava. Se fosse stato un problema piccolo mi sarei allenato, non avevo mai dovuto rinunciare agli allenamenti nei giorni senza incontri. E’ stato un processo estenuante e ho sentito il sostegno di Dio per andare avanti”, ha sottolineato.