Mouratoglou esalta il match Tsitsipas-Sinner: “Grande dimostrazione di tennis moderno”. Stefanos: “Un paio di aggiustamenti nel quinto e ho ritrovato il servizio”

Ancora con l’amaro in bocca per la sua conclusione, sottolineiamo almeno la soddisfazione per l’unanime plauso da parte degli spettatori “neutrale” per il grande spettacolo offerto dal match Tsitsipas – Sinner. Tra questi, il coach francese Patrick Mouratoglou, che così ha commentato il match: “Grande dimostrazione di tennis moderno da parte di Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Due giocatori che colpiscono la palla in modo incredibile, entrambi stazionando vicino alla riga di fondo, giocando con lo scopo di fare il punto e sfruttando tutto il campo di gioco. Grandi servizi, palle corte e gioco di rete”.

In effetti il match ha visto un bel contrasto di stile tra due produttori di gioco, uno più a tutto campo e proiettato a rete (Tsitsipas), l’altro più forte nel ritmo e nella pressione da fondo campo, ma diventato sempre più offensivo.

Così il greco ha commentato alla stampa il match vinto lottando cinque set contro Jannik. “La cosa più importante era sentirsi rilassati e pronti per la grande battaglia del quinto set. È chiaro che le cose non stavano andando come volevo dopo essere stato due set a zero. Sembrava che l’inerzia fosse cambiata radicalmente, almeno così sembrava. Si è creato un vuoto che non potevo riempire. Tuttavia, ho apportato un paio di aggiustamenti tecnici nel quinto set, che mi hanno dato la possibilità di giocare un po’ più sciolto. Questo mi ha fatto servire molto meglio. Ho continuato a muovermi in tutto il campo, ho continuato mantenermi reattivo e pronto in modo da poter giocare risposte che non riuscivo ad eseguire nei set precedenti e questo mi ha aiutato ad arrivare in due game di risposta di fila sul 0-40. Non sono riuscito a fare il break nella prima occasione, ma mi sono dato una nuova opportunità e sono riuscito nella seconda. Quello è stato un grande momento per me”.