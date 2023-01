Australian Open: Il programma completo di Lunedì 23 Gennaio 2023

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) A. Sabalenka vs (12) B. Bencic

M. Linette vs (4) C. Garcia

(5) A. Rublev vs (9) H. Rune

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(22) A. de Minaur vs (4) N. Djokovic

(4) S. Hunter / (4) E. Mertens vs V. Golubic / M. Niculescu

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Schett / B. Bryan vs C. Black / M. Bryan

D. Vekic vs L. Fruhvirtova

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

T. Brkic / G. Escobar vs (WC) R. Hijikata / (WC) J. Kubler

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(24) R. Bautista Agut vs T. Paul

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Pavlyuchenkova / E. Rybakina vs (10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara

A. Kalinina / A. Van Uytvanck vs (11) H. Chan / (11) Z. Yang

B. Shelton vs J. Wolf

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs O. Kalashnikova / A. Parks

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) W. Koolhof / (1) N. Skupski vs N. Cacic / A. Qureshi

(30) K. Pliskova vs (23) S. Zhang

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(16) M. Kato / (16) A. Sutjiadi vs (2) C. Gauff / (2) J. Pegula

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

(WC) A. Bolt / (WC) L. Saville vs (14) A. Mies / (14) J. Peers

(WC) K. Birrell / (WC) R. Hijikata vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Polmans

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Harris / R. Klaasen vs (8) M. Granollers / (8) H. Zeballos

(16) R. Haase / (16) M. Middelkoop vs (3) M. Arevalo / (3) J. Rojer

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

H. Nys / J. Zielinski vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(1) G. Olmos / (1) M. Arevalo vs J. Ostapenko / D. Vega Hernandez

M. Kostyuk / E. Ruse vs M. Kolodziejova / M. Vondrousova

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) K. Feldbausch vs M. Dodig

(Q) O. Choi vs (12) S. Ishii

B. Bonzi / A. Rinderknech vs (12) J. Cabal / (12) R. Farah

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(3) D. Krawczyk / (3) N. Skupski vs (WC) A. Parnaby / (WC) A. Harris

S. Mirza / R. Bopanna vs (A) M. Ninomiya / (A) A. Behar

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Ludoski vs (15) A. Dzhenev

(8) N. Vargova vs M. Jessup

J. Chardy / F. Martin vs J. Lehecka / A. Molcan

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

R. Tiukaev / T. Zhang vs (3) K. Feldbausch / (3) K. Kang

(1) E. McDonald / (1) L. Udvardy vs T. Evans / T. Rabman

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Kang vs (13) D. Panarin

(11) Y. Zhou vs M. Dhamne

M. Krajci / A. Zimnokh vs S. Eriksson / P. Schoen

(4) M. Coman / (4) M. Dodig vs (WC) C. Errey / (WC) M. Schoeman

(5) H. Jones / (5) D. Panarin vs M. Dhamne / A. Shah

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) Y. Bartashevich vs (WC) Z. Larke

C. Kuhl vs (9) A. Korneeva

H. Roh vs (8) C. Williams

(3) N. Daubnerova / (3) R. Stoiber vs M. Gae / L. Taylor

A. Frusina / J. Hrazdil vs W. Chang / R. Hattori

(7) A. Anazagasty-Pursoo / (7) M. Crossley vs C. Kuhl / E. Seidel

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Pires vs (6) R. Sakamoto

(Q) R. Munk Mortensen vs T. Rabman

J. Leroux / T. Pires vs F. Cina / K. Edengren

A. Bowers / N. XU vs (WC) Z. Larke / (WC) A. Nayar

R. Munk Mortensen / K. Sidorova vs O. Choi / S. Tsujioka

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Jones vs (2) T. Valentova

(16) H. Kinoshita vs (LL) E. Yaneva

(WC) P. Marinkov / (WC) Z. Viiala vs J. Filip / M. Mrva

E. Jones / W. Sonobe vs R. Dencheva / Y. Konstantinova

(WC) R. Gilheany / (WC) S. Webb vs L. Morreale / E. Yaneva

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) J. Fonseca vs V. Kalina

F. Urgesi vs A. Ibragimova

(3) A. Blockx vs A. Karahan

D. Fix / V. Kalina vs (8) L. Jones / (8) H. Matsuoka

R. Jamrichova / F. Urgesi vs (8) I. Balus / (8) N. Vargova