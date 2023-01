Djokovic stringe i denti e passa agli “ottavi di finale” con lo sguardo rivolto al 10° Australian Open

Novak Djokovic non sarà nelle migliori condizioni fisiche, ma continua a trovare il modo di superare gli ostacoli con l’obiettivo di conquistare il decimo titolo agli Australian Open. Nonostante si sia lamentato più volte della coscia sinistra, il numero cinque ATP ha stretto i denti ancora una volta, questa volta per battere Grigor Dimitrov e addirittura senza concedere un set, arrivando agli ottavi di finale per la 15ª volta in carriera.

Nole ha festeggiato con un 7-6(7), 6-3, 6-4 dopo poco più di tre ore di gioco, ma è sicuramente sollevato per aver superato il primo set. Ha perso il servizio per chiudere il primo set nel modo più naturale e ha dovuto salvare tre set point prima di chiudere la frazione con un punto straordinario.

Da quel momento in poi, nonostante le lamentele e l’assistenza, si è stabilizzato e ha approfittato degli errori di Dimitrov per sfuggire al bulgaro e suggellare ancora una volta il suo nome nella seconda settimana di un torneo del Grande Slam. Djokovic ha perso il servizio tre volte in otto palle break affrontate, ma ha il vantaggio di aver giocato solo tre set, cosa che potrebbe essere importante in vista dell’incontro con Alex de Minaur nella lotta per i quarti di finale.

Ha ottenuto la 37ª vittoria consecutiva sul suolo australiano, il che significa che agli Australian Open ha vinto 24 volte di fila. È a un passo dal suo miglior record e a due dal record di tutti i tempi, detenuto da Andre Agassi tra il 2000 e il 2004.