ITF Vero Beach e Tallin: I Main Draw

ITF VERO BEACH(Usa 60k terra)

In attesa…

[1] Viktoria Kuzmovavs Irene Burillo escorihuelaLena Papadakisvs TBDAndrea Lazaro garciavs TBDKathinka Von deichmannvs [6] Tena Lukas

[3] Sinja Kraus vs Lesley Pattinama kerkhove

Maileen Nuudi vs Lea Boskovic

Audrey Albie vs TBD

Katriin Saar vs [5] Camilla Rosatello

[7] Lina Gjorcheska vs Maia Lumsden

Justina Mikulskyte vs TBD

Elena Malygina vs TBD

Yanina Wickmayer vs [4] Mona Barthel

[8] Darja Semenistaja vs Natalia Szabanin

TBD vs TBD

Joanna Garland vs TBD

Patricija Paukstyte vs [2] Chloe Paquet