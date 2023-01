Australian Open: Nick Kyrgios dà forfait per un problema al menisco. Ritorno probabile ad Indian Wells “Sono distrutto, ma so che tornerò più forte e che giocherò il mio miglior tennis”

Nick Kyrgios, numero uno australiano e una delle figure principali degli Australian Open, ha annunciato questo lunedì il suo ritiro dal primo Grand Slam della stagione a causa di un infortunio al ginocchio destro che lo aveva già costretto a ritirarsi dalla United Cup e dall’ATP 250 di Adelaide 2 nelle ultime due settimane.

Il 27enne tennista, che ha vissuto nel 2022 una stagione di affermazioni, con finale a Wimbledon, titolo a Washington, ha riportato la rottura del menisco, si sottoporrà a un’artroscopia e dovrebbe essere fuori dal circuito, almeno, fino al Masters 1000 di Indian Wells, a marzo. Anche la difesa del titolo di doppio con Thanasi Kokkinakis non ci sarà.

Dichiara Nick: “Ovviamente provo un mix di emozioni. Dopo gli US Open sono stato molto duro con me stesso per aver perso nei quarti di finale, perché pensavo che avrei potuto vincere il torneo. Mi sono concentrato sull’Australian Open perché è il prossimo Grande Slam e volevo davvero che le cose andassero bene qui, ma il tempismo di questo infortunio è pessimo. Gli infortuni fanno parte di questo sport, ma spero di trarre ispirazione da giocatori come Thanasi che sono tornati più volte da un infortunio. Sono distrutto, ma so che tornerò più forte e che giocherò il mio miglior tennis”.

“Nick ha avvertito molti fastidi al ginocchio nelle ultime settimane (…). Non si tratta di un infortunio significativo che minaccia la sua carriera, ha cercato in tutti i modi di giocare questo torneo con un trattamento a cui si è sottoposto, abbiamo provato con le iniezioni e speravamo che fosse possibile. Abbiamo usato la partita contro Novak Djokovic di venerdì per vedere se avrebbe potuto giocare al massimo livello ma la verità è che la risposta è stata negativa”, ha confessato il fisioterapista di Kyrgios, presente al suo fianco in conferenza stampa, assicurando che lo stop non sarà lungo e che Nick dovrebbe tornare a Indian Wells.

KYRGIOS PRESS CONFERENCE DOPO IL RITIRO