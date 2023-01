Challenger Nonthaburi 3: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri alla caccia del Md

Challenger Nonthaburi 3 – Tabellone Principale – hard

(1) Duckworth, James vs (Alt) Zhukayev, Beibit

Shimabukuro, Sho vs Moraing, Mats

Choinski, Jan vs (WC) Navasirisomboon, Jirat

Qualifier vs (8) Kolar, Zdenek

(4) Furness, Evan vs Zuk, Kacper

(WC) Charoenphon, Yuttana vs Geerts, Michael

Hong, Seong-chan vs (WC) Samrej, Kasidit

Ly, Nam Hoang vs (6) Ionel, Nicholas David

(7) Gojowczyk, Peter vs Yevseyev, Denis

Moriya, Hiroki vs Hassan, Benjamin

Michalski, Daniel vs Qualifier

Gengel, Marek vs (3) Escoffier, Antoine

(5) Jubb, Paul vs Qualifier

Added, Dan vs Sandgren, Tennys

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (2) Ritschard, Alexander

(1) Uchiyama, Yasutaka vs (Alt) Gaio, Federico

Jung, Jason vs (12) Cazaux, Arthur

(2) Travaglia, Stefano vs (WC) Jones, Maximus

(WC) Wattanakul, Pol vs (9) Parker, Stuart

(3) Mochizuki, Shintaro vs (WC) Nagal, Sumit

Smith, Keegan vs (8) Oradini, Giovanni

(4) Royer, Valentin vs Palan, Dominik

Orlov, Vladyslav vs (11) Ovcharenko, Oleksandr

(5) Arnaboldi, Andrea vs Mensik, Jakub

(Alt) Nam, JiSung vs (10) Fonio, Giovanni

(6) Squire, Henri vs Santillan, Akira

(WC) Koaykul, Krittin vs (7) Donskoy, Evgeny

Court A – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jason Jung vs [12] Arthur Cazaux

2. [2] Stefano Travaglia vs [WC] Maximus Jones

3. [5] Andrea Arnaboldi vs Jakub Mensik

4. Keegan Smith vs [8] Giovanni Oradini

Court B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Pol Wattanakul vs [9] Stuart Parker

2. Vladyslav Orlov vs [11] Oleksandr Ovcharenko

3. [WC] Krittin Koaykul vs [7] Evgeny Donskoy

4. [3] Shintaro Mochizuki vs [WC] Sumit Nagal

Court 1 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Yasutaka Uchiyama vs [Alt] Federico Gaio

2. [4] Valentin Royer vs Dominik Palan

3. [6] Henri Squire vs Akira Santillan

4. [Alt] JiSung Nam vs [10] Giovanni Fonio