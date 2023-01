Incredibile: 15.000 biglietti per Djokovic-Kyrgios esauriti in meno di un’ora

Impressionante: i 15.000 biglietti disponibili per l’incontro di esibizione tra Nick Kyrgios e Novak Djokovic, in programma venerdì alla Rod Laver Arena, sono andati a ruba in meno di un’ora, secondo quanto annunciato martedì dagli organizzatori dell’evento. È vero che i biglietti non costavano molto (20 dollari) e che il ricavato andrà in beneficenza, ma un’impresa del genere non ha mancato di impressionare, soprattutto il sempre attento Nick Kyrgios, naturalmente!

Scrive sui social Nick dopo aver saputo la notizia: “Wow Nick Kyrgios è un male per lo sport! Wow che vergogna, una vergogna nazionale! Come osa, che arroganza!”