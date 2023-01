Combined Adelaide: Novak Djokovic vince il torneo annullando anche un match point a Sebastian Korda

Novak Djokovic, 35 anni, ha vinto domenica il 92° titolo della sua carriera e il primo della nuova stagione resistendo a un finale assolutamente fantastico per diventare campione dell’ATP 250 Adelaide 1, in Australia, dove ha deciso di iniziare la sua stagione 2023.

Il serbo, attualmente quinto al mondo ma con il numero record di settimane in cima al ranking ATP, ha battuto l’americano Sebastian Korda, 33° ATP, nella finale del torneo australiano, per 6-7(8) 7-6(3) 6-4, in un match risolto in 3h09, in cui il serbo ha dovuto salvare un match point, quando ha servito per non perdere nel 12° gioco del secondo set. Nel momento della verità, però, il serbo si è rivelato mentalmente più forte.

Questo è il 92° titolo di Novak Djokovic, che eguaglia il numero di trofei individuali di Rafael Nadal in vista del primo Grande Slam del 2023, per il quale sarà il favorito. Questo è anche il suo secondo titolo in questo torneo, a distanza di 16 anni.

È stata la 16esima vittoria per il campione serbo salvando match point, terza volta in una finale. Le altre due sono state quella di Shanghai 2012 (vs. Murray) e quella di Wimbledon 2019 (vs. Federer).

ATP 250 e WTA 500 Adelaide – Finali – hard

Centre Court – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [4] Jamie Murray / Michael Venus



2. [Q] Linda Noskova vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 06:30)



3. [1] Novak Djokovic vs Sebastian Korda (non prima ore: 08:30)