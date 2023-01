ATP 250 Pune: Primo successo in carriera nel circuito maggiore per Tallon Griekspoor

Non c’è stato bisogno di aspettare per trovare il primo campione esordiente del 2023 nell’ATP Tour. Dopo un anno 2022 in cui 12 giocatori hanno vinto titoli per la prima volta, Tallon Griekspoor ha iniziato il conto nella nuova stagione vincendo il titolo dell’ATP 250 di Pune, succedendo a Joao Sousa nella galleria d’onore del torneo indiano.

Il numero 95 del ranking ATP si è imposto in una battaglia tra esordienti in finale e ha dovuto faticare non poco per ribaltare la partita, ottenendo un trionfo con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Griekspoor sembrava aver perso il controllo della partita a metà del secondo set, ma ha aumentato la pressione e la svolta è arrivata sul 5-5, quando ha strappato il servizio per poi chiudere il secondo set.

Nella terza partita, l’olandese ha strappato il servizio nelle fasi iniziali ma ha dovuto contenere la reazione di Bonzi, in un duello tra due dei giocatori più vincenti del circuito Challenger negli ultimi anni. Ma ora è il turno di Griekspoor di entrare nella galleria dei campioni dell’ATP Tour, assicurandosi un salto al 61° posto della classifica ATP, mentre Bonzi entrerà nella top 50.

ATP 250 Pune (India) – Finali, cemento

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 3:00 pm)

1. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs [Alt] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



ATP Pune Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 6 6 N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan 4 4 Vincitore: Gille / Vliegen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 ace 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Tallon Griekspoor vs Benjamin Bonzi (non prima ore: 13:00)