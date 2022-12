United Cup: Il programma completo di Sabato 31 Dicembre 2022 e Domenica 01 Gennaio 2023

31 Dicembre 2022

Ken Rosewall Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [10] Alexander Zverev vs [14] Jiri Lehecka

2. [10] Jule Niemeier vs [14] Marie Bouzkova

3. [4] Rafael Nadal vs [15] Cameron Norrie (non prima ore: 05:30)

4. [4] Nuria Parrizas Diaz vs [15] Katie Swan

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 13:00 pm)

1. [12] Alison Van Uytvanck vs [16] Isabella Shinikova

2. [12] David Goffin vs [16] Grigor Dimitrov

3. [8] Donna Vekic vs [17] Maria Carle (non prima ore: 05:30)

4. [8] Borna Coric vs [17] Francisco Cerundolo

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [11] Beatriz Haddad Maia vs [18] Malene Helgo

2. [11] Felipe Meligeni Rodrigues Alves vs [18] Viktor Durasovic

3. [2] Iga Swiatek vs [13] Yulia Putintseva (non prima ore: 05:30)

4. [2] Daniel Michalski vs [13] Timofey Skatov

1. [10] Laura Siegemundvs [14] Petra Kvitova2. [10] Oscar Ottevs [14] Tomas Machac3. vs4. [4] Paula Badosavs [15] Harriet Dart(non prima ore: 07:30)5. [4] Pablo Carreno Bustavs [15] Daniel Evans(non prima ore: 09:00)6. vs

RAC Arena – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 13:00 pm)

1. [12] Elise Mertens vs [16] Viktoriya Tomova

2. [12] Zizou Bergs vs [16] Dimitar Kuzmanov

3. vs

4. [8] Petra Martic vs [17] Nadia Podoroska (non prima ore: 07:30)

5. [8] Borna Gojo vs [17] Federico Coria (non prima ore: 09:00)

6. vs

Pat Rafter Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Thiago Monteiro vs [18] Casper Ruud

2. [11] Laura Pigossi vs [18] Ulrikke Eikeri

3. vs

4. [2] Hubert Hurkacz vs [13] Alexander Bublik (non prima ore: 07:30)

5. [2] Magda Linette vs [13] Zhibek Kulambayeva (non prima ore: 09:00)

6. vs