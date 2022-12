United Cup: Tutta la programmazione in Tv dell’evento

Al via in Australia la United Cup, il nuovo torneo misto per nazioni in cui è presente anche l’Italia. Il format prevede per ogni sfida due match di singolare maschile, due di singolare femminile e un doppio misto

Questa la programmazione di SuperTennis che trasmetterà in diretta l’evento:

GIOVEDI’ 29 DICEMBRE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:30 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 30 DICEMBRE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 03:00 United Cup, Italia vs Brasile LIVE

Alle 05:00 United Cup. Italia vs Brasile LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

SABATO 31 DICEMBRE

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 10:30 United Cup, LIVE

DOMENICA 1 GENNAIO

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 09:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

LUNEDI’ 2 GENNAIO

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 04:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 13:30 United Cup, LIVE

MARTEDI’ 3 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 01:00 United Cup, Italia vs Norvegia LIVE

Alle 06:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

MERCOLEDI’ 4 GENNAIO

Alle 03:30 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup LIVE

Alle 11:30 United Cup LIVE

Alle 13:00 United Cup, LIVE

VENERDI’ 6 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 09:00 United Cup LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

SABATO 7 GENNAIO

Alle 00:00 United Cup LIVE

Alle 02:00 United Cup LIVE

Alle 07:00 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE

DOMENICA 8 GENNAIO

Alle 03:00 United Cup LIVE

Alle 05:00 United Cup LIVE

Alle 07:30 United Cup, LIVE

Alle 11:00 United Cup, LIVE