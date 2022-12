Malek Jaziri nuovo coach di Vasek Pospisil. Ritiro in vista?

Non si tratta di un’unione completamente nuova, visto che è stata testata alla fine della scorsa stagione con buoni risultati, ma ora sembra definitiva.

Malek Jaziri sarà l’allenatore di Vasek Pospisil nel 2023. Il tunisino cercherà di far recuperare al suo allievo il suo miglior livello e di farlo ornare nelle posizioni privilegiate della classifica. Questa unione sarà la prima avventura come allenatore per Jaziri, che a 38 anni – ne compirà 39 a gennaio – giocava ancora tornei Challenger, quindi bisognerà vedere se questo significherà il suo ritiro definitivo o se cercherà di combinare entrambe le cose per un po’.