Nel 2023 a Indian Wells si giocherà un torneo junior grade 1 in contemporea al combined ATP-WTA

il torneo del prossimo anno vedrà anche gli junior in campo

Tommy Haas, direttore del Masters 1000 più apprezzato della stagione, quello di Indian Wells in California, ha presentato le novità per l’edizione 2023. Oltre a rinnovate aree commerciali, nuovi sponsor e un miglioramento della già ottima ristorazione ed eventi collaterali, l’edizione del prossimo vedrà anche un’interessante novità in campo sportivo.

Infatti ci sarà il debutto di un torneo junior ufficiale, sia maschile che femminile. Il “Tennis Paradise” durante la seconda settimana del torneo Pro ospiterà il primo BNP Paribas Open Junior Championships, che offrirà ai giovani tennisti l’opportunità di giocare al fianco dei professionisti. Questo evento combined sarà un torneo ITF di prima categoria e sarà riservato ai giocatori junior provenienti da Stati Uniti e Canada. L’intenzione è quella di aprire anche ai giovani tennisti provenienti da tutto il mondo dal 2024.

Essendo il tennis park di Indian Wells gigantesco e molto ben attrezzato, non avranno problemi dal punto di vista organizzativo. Con questa novità, Indian Wells 2023 si avvicinerà davvero ad una sorta di Slam, con incontri maschili, femminili e ora anche giovanili.

È una novità interessante, poiché consente ai giovani di vivere una settimana a stretto contatto con i migliori tennisti al mondo, e molto probabilmente anche poter svolgere degli allenamenti con loro.