Le risposte di Matteo Berrettini (Video)

Matteo Berrettini è stato uno dei protagonisti del torneo in Arabia Saudita che mette in palio un milione di dollari per il vincitore e, sul canale di Eurosport, ha colto l’occasione per rispondere a una serie di domande quasi senza avere il tempo di pensare.

In alcuni casi non ha avuto grossi dubbi, ma in altri è stato molto più complicato, come quando si è trattato di scegliere tra Roger Federer e Rafael Nadal o addirittura tra un Grande Slam e una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici.