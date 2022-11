Zverev: “Giocherò prima dell’Australian Open. Accettare l’infortunio è stata dura, potevo vincere contro Rafa”

È finalmente iniziato il count down per il rientro di Alexander Zverev. Lo sfortunato campione tedesco si è rotto i legamenti della caviglia in un bruttissimo incidente a Roland Garros, nel secondo set contro Nadal, match che stava disputando alla pari con lo spagnolo. Si è sottoposto a un intervento chirurgico e dopo aver saltato l’intera stagione estiva ha tentato un rientro per la Davis a fine settembre, ma un nuovo problema l’ha fermato. Adesso il peggio sembra passato, si allena da diverse settimane e rientrerà dall’8 al 10 dicembre in una ricca esibizione.

“Non vedo l’ora di tornare in campo perché è passato molto tempo”, dichiara Zverev in una video intervista per il canale Youtube della Diriyah Tennis Cup, alla quale è prevista la sua presenza. “Ci sono i migliori giocatori del mondo, quindi sarà un torneo di alto livello e penso che tutti siano in forma perché o vengono ancora dalla Coppa Davis o sono appena arrivati dalle finali ATP, quindi continueranno a giocare un ottimo tennis e io spero di poter stare al passo con loro.”

Oltre all’assenza dai campi di gioco, anche l’ambiente e i colleghi gli sono mancati. “A dire il vero mi sono mancati anche i ragazzi, anche se siamo concorrenti ho grandi amici sul tour, mi mancano. Per esempio Dominic (Thiem), non ci vediamo da quasi due anni perché lui si è infortunato nel 2021 e io mi sono infortunato nel 2022. Quindi ci siamo persi di vista in un certo senso. Non vedo l’ora di tornare in tour e non vedo l’ora di disputare partite. Naturalmente non voglio che il mio primo evento sia in Australia, perché lì devi sentirti già bene, in forma fisicamente”.

Recuperare dall’infortunio è stato un lungo viaggio, per niente facile. Racconta Sasha: “Nell’infortunio a Parigi mi sono rotto sette legamenti. Hai bisogno di un intervento chirurgico, hai bisogno di tempo per guarire, ma le cose che vengono durante non le puoi prevedere tutte, pensavo che avrei giocato dopo qualche mese. E poi invece arrivano tutte quelle battute d’arresto che devi accettare. Sono stato un po’ sfortunato, ma le cose accadono, devo conviverci. Accettarlo è stato dura, è successo durante le semifinali degli Open di Francia mentre stavo cercando di raggiungere l’obiettivo di una vita. Non è successo con lo snowboard o lo sci o qualcosa del genere. Non è stato uno stupido incidente. Giocavo alla pari con Rafa, potevo vincere“.

“La prima volta che ho ricominciato a camminare liberamente è stato un sollievo” rivela Sasha. “Poi le cose sono migliorate, e la prima corsa è stata molto emozionante. Ho iniziato a riprendermi, a capire che sarei tornato presto”.

Il lungo periodo lontano dai campi da gioco gli è servito per riflettere su molte cose. “Alla fine ho avuto modo di capire com’è la vita senza il tennis, perché non ci pensi quando viaggi 11 mesi all’anno e sei solo nel tunnel, solo continuando a fare la stessa cosa più e più volte. Non lo apprezzi. Non apprezzi davvero il giocare nei più grandi stadi del mondo, non apprezzi le più grandi città. Tutto quel che ho passato mi ha fatto perdere quelle cose e penso di essere pronto per qualcosa di nuovo e qualcosa di grande“.