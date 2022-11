Carlos Alcaraz chiude la stagione come il più giovane numero uno di sempre

Carlos Alcaraz non ha avuto l’opportunità di debuttare alle ATP Finals a causa di un infortunio, per cui è rimasto con la leadership del ranking alla mercé di Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Tuttavia, questa possibilità è durata poco ed è già garantito che il 19enne terminerà il 2022 come n.1 del mondo.

Tutto è stato confermato con l’eliminazione di Nadal nella fase a gironi, questione chiusa grazie al duello tra Taylor Fritz e Casper Ruud, dove Nadal avrebbe avuto bisogno che l’americano vincesse in due set per mantenere vive le sue flebili speranze. Tsitsipas, invece, avrebbe dovuto vincere tutte le sue partite in settimana, ma ha perso il match di apertura contro Novak Djokovic.

In questo modo, Alcaraz entra ancora di più nella storia, dopo essere stato il più giovane numero uno di sempre. È anche il più giovane a chiudere l’anno in vetta, a 19 anni, 6 mesi e 9 giorni, superando il record di Lleyton Hewitt, che lo raggiunse nel 2001 a 20 anni, 10 mesi e 7 giorni. Andy Roddick chiude il podio con 21 anni, 4 mesi e 1 giorno nel 2003. A titolo di confronto, Rafael Nadal è settimo nella lista e Roger Federer nono.

IL PIÙ GIOVANE A CHIUDERE L’ANNO COME NUMERO UNO

1 – Carlos Alcaraz – 19 anni, 6 mesi e 9 giorni – 2022

2 – Lleyton Hewitt – 20 anni, 10 mesi e 7 giorni – 2001

3 – Andy Roddick – 21 anni, 4 mesi e 1 giorno – 2003

4 – Jimmy Connors – 22 anni, 3 mesi e 29 giorni – 1974

5 – Jim Courier – 22 anni, 4 mesi e 14 giorni – 1992

6 – Pete Sampras – 22 anni, 4 mesi e 19 giorni – 1993

7 – Rafael Nadal – 22 anni, 6 mesi e 28 giorni – 2008

8 – John McEnroe – 22 anni, 10 mesi e 15 giorni – 1981

9 – Roger Federer – 23 anni, 4 mesi e 23 giorni – 2004

10 – Bjorn Borg – 23 anni, 6 mesi e 25 giorni – 1979