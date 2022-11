Jannik Sinner presente oggi a Torino: “Migliorato tanto quest’anno, mi spiace per la Davis. La United Cup l’avevo già esclusa, meglio giocare un torneo classico” (Video)

Oggi era presente Jannik Sinner a Torino per assistere alle ATP Finals.

L’azzurro ha parlato del bilancio della stagione e un pensiero per la squadra di DavisCup.

“È difficile parlarne a posteriori degli Us Open. La partita dopo sarebbe comunque stata molto complicata contro Tiafoe e la finale con Ruud anche, perché lui era già arrivato una volta in una finale Slam. Sicuramente il livello di tennis che abbiamo espresso io e Carlos era altissimo, quando vinci certe partite quel livello te lo porti dietro e probabilmente poi dopo potresti giocare comunque bene. In ogni caso, è difficile dirlo, anche se quella sconfitta mi ha fatto molto male. Per me può comunque essere un bene, magari mi torna utile per l’anno prossimo, per avere più confidenza e fiducia.”

“Ho staccato dopo Parigi Bercy perché sapevo che non potevo giocare qua. E poi mi volevo allenare per quasi due settimane per la Davis, prima però ho sentito sempre dolore a questo dito qua. Ho fatto il controllo lo scorso giovedì, quando ho saputo che non potevo giocare comunque avevo già iniziato a lavorare sulla preparazione fisica senza toccare la racchetta o i pesi. Quando andrà meglio il dito si continuerà anche a giocare a tennis.

È sull’indice, il legamento. Anche se non vorrei dire esattamente cos’è. Sinceramente non pensavo che fosse così grave il problema a Parigi. Non è dovuto a uno stress o trauma. Non ho giocato tantissimo quest’anno inoltre. Ho sentito una botta nel secondo-terzo game contro Huesler, forse quando stavo servendo dotto 0-2. Non pensavo fosse così grave. Invece poi più andavo avanti e più sentivo il dolore.”

“La United Cup l’avevo già esclusa. Abbiamo visto cos’è meglio per noi. Darren è di Adelaide e poi credo che per me è meglio fare un torneo classico prima per poi allenarsi una settimana prima di Melbourne.”

“Il campo a Torino secondo me è abbastanza veloce, ho visto ieri la partita tra Ruud e Auger-Aliassime e non c’erano tanti scambi. Ho visto un po’ anche Rafa, e da quanto ho visto sembrava decisamente veloce”.