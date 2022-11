Next Gen ATP Finals: Parlano Francesco Passaro e Matteo Arnaldi dopo la pazza partita (con le fasi finali del supertiebreak, Video))

Francesco Passaro : “Innanzitutto voglio fare i complimenti a Matteo Arnaldi, ha fatto un’annata pazzesca e anche oggi abbiamo giocato una partita assurda. Mi dispiace aver fatto un po’ di scena, ma avevo i crampi da tutte le parti. Poi giocando con un amico mi dispiace. Sono contento del mio atteggiamento, ci ho sempre creduto.

Sono molto stanco. Questo match è stato lunghissimo e con questo format è diventato più duro e fisico. Per me fisicamente è stato difficile, e anche a causa della tensione mi sono venuti i crampi. Non è stata facile, ma sono molto contento di aver vinto e mi godrò questo successo.

Voglio ringraziare il mio team, mi ha sempre seguito. Sto lavorando molto e penso che questa sia la cosa più importante. Devo continuare a fare le cose che sto facendo e su cui sto lavorando col mio team. Potrò fare belle cose, sono contento e voglio continuare così“.

Matteo Arnaldi : “Sto giocando come mai avevo fatto prima, soprattutto considerando la velocità di questa superficie. Peccato per la sconfitta ma non ho nulla da recriminare. La partita mi è girata male su qualche punto, soprattutto nei tie-break, ma sono comunque contento della mia prestazione oggi. Non avevo iniziato benissimo, ho fatto tanti errori ma poi durante il match mi sono messo a posto. Lui però è stato più bravo nei momenti più importanti”.

Questa certamente sarà una partita che non dimenticherò, anche perché l’ho persa ma sono contento che proprio con ‘Fra’ sia venuto fuori un match così spettacolare. Sperò che ce ne siano tante altre così… cambiando il finale però.

Dopo aver avuto i crampi Francesco Passaro ha giocato meglio di prima, quindi devo solo fargli i complimenti. Può succedere in match molto lottati come questo, a me del resto era già capitato nella prima giornata”.