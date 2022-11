Wawrinka a Rune: “Smettila di comportarti come un bambino in campo” (Video)

Nella giornata di martedì Holger Rune e Stan Wawrinka hanno dato vita a una delle partite più intense di giornata, vinta dal classe 2003 danese al tiebreak del terzo set dopo aver annullato tre match point. Una sconfitta che non è andata giù al tre volte campione Slam svizzero, non tanto per la sconfitta in se quanto per alcuni atteggiamenti di Rune, ragazzo piuttosto particolare in campo. Tanto che alla stretta di mano, Stan non le ha mandate a dire al giovane avversario, al quale ha intimato chiaramente “Ti consiglio di smetterla di comportarti in campo come un bambino, ok?”. La faccia seria di Rune dopo il breve confronto lascia pensare che Wawrinka abbia colpito nel segno…

Ecco il momento della stretta di mano tra i due.