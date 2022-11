WTA Finals 2022 – Fort Worth: Nella seconda giornata vittorie per Iga Swiatek e Caroline Garcia (Video)

Iga Swiatek, numero uno del mondo e principale favorita per il titolo alle WTA Finals, ha esordito in questo martedì con una vittoria molto facile a Fort Worth, negli Stati Uniti, mettendosi in una buona posizione per superare la fase a gironi, cosa che non è riuscita a fare nel 2021, al suo debutto nella competizione.

La 21enne polacca, che è l’unica campionessa del Grand Slam tra le partecipanti, ha sconfitto la russa Daria Kasatkina, numero otto del mondo, per 6-2, 6-3 nel primo incontro del Tracy Austin Group in un match che ha completamente dominato. La Swiatek migliora il suo record nel 2022 portandolo a 65-8, 20-1 contro le altre giocatrici delle Finals e 5-0 contro la Kasatkina; il numero massimo di game persi contro questa rivale nel 2022 è cinque, in questo incontro e anche agli Australian Open dello scorso mese di gennaio.

Caroline Garcia, numero sei del mondo e una delle migliori giocatrici del circuito nella seconda metà dell’anno, ha esordito alle WTA Finals di Fort Worth, negli Stati Uniti, con una vittoria di alta qualità, confermando che in queste condizioni di gioco è senza dubbio una delle giocatrici da tenere in considerazione per il titolo.

La 28enne francese, che gioca questo torneo per la seconda volta (dopo il 2017) ha sconfitto nel primo incontro del suo gruppo la debuttante americana Coco Gauff, 18 anni, per 6-4 6-3, in 1h20, ripetendo il suo recente trionfo – e anch’esso in due set – contro questa avversaria nei quarti di finale degli US Open.

Garcia, che è l’unica giocatrice di questo torneo ad aver battuto Iga Swiatek nel 2022, si unisce alla polacca in cima a questo gruppo e le due si affronteranno giovedì.

WTA Finals – Fort Worth – 2° Giornata, cemento

(4) Veronika Kudermetova/ (4) Elise Mertens vs (5) Lyudmyla Kichenok/ (5) Jelena Ostapenko
Vincitori: V. Kudermetova / E. Mertens
Risultato: 3-6, 6-1, 6-1

(1) Iga Swiatek vs (8) Daria Kasatkina
Vincitore: I. Swiatek
Risultato: 6-2, 6-3

(4) Coco Gauff vs (6) Caroline Garcia
Vincitore: C. Garcia
Risultato: 4-6, 3-6

(2) Gabriela Dabrowski / (2) Giuliana Olmos vs (7) Anna Danilina / (7) Beatriz Haddad Maia
Risultato: 5-7, 0-6

GRUPPO TRACY AUSTIN

(1) Iga Swiatek 1-0 – 2-0 – 12-5

(4) Coco Gauff 0-1 – 0-2 – 7-12

(6) Caroline Garcia 1-0 – 2-0 – 12-7

(8) Daria Kasatkina 0-1 – 0-2 – 5-12

GRUPPO NANCY RICHEY

(2) Ons Jabeur 0-1 – 1-2 – 17-17

(3) Jessica Pegula 0-1 – 0-2 – 12-14

(5) Maria Sakkari 1-0 – 2-0 – 14-12

(7) Aryna Sabalenka 1-0 – 2-1 – 17-17

Rosie Casals Group

(1) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(3) Coco Gauff / Jessica Pegula

(6) Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

(8) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

Pam Shriver Group

(2) Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos

(4) Veronika Kudermetova / Elise Mertens

(5) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok

(7) Beatriz Haddad Maia / Anna Danilina