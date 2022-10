Challenger Bergamo, Sydney, Yokohama, Guayaquil e Charlottesville: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Bergamo (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

ATP Bergamo Jason Kubler [1] • Jason Kubler [1] 0 6 1 Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 15 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kubler 0-15 1-2 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Kachmazov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Kubler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Kachmazov 15-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Kubler 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 A. Kachmazov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 J. Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kachmazov 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Kubler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Kachmazov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

1. [1/WC] Jason Kublervs Alibek Kachmazov

2. [5] Andrea Vavassori vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

3. Evgeny Karlovskiy vs Marius Copil



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Dimitar Kuzmanov vs Vit Kopriva (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Jozef Kovalik vs [2] Nuno Borges



Il match deve ancora iniziare

6. [5/WC] Tim van Rijthoven vs Dominic Stricker (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Italcementi – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Cem Ilkel vs Illya Marchenko



ATP Bergamo Cem Ilkel Cem Ilkel 40 5 Illya Marchenko • Illya Marchenko 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Marchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-4 C. Ilkel 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Marchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ilkel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Ilkel 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Ilkel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 I. Marchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Ilkel 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [6] Altug Celikbilek vs Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Antoine Bellier vs [10] Otto Virtanen



Il match deve ancora iniziare

4. Yannick Hanfmann vs Zsombor Piros (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sydney (Australia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Sydney Jordan Smith Jordan Smith 3 6 1 Yuichiro Inui Yuichiro Inui 6 4 6 Vincitore: Inui Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Y. Inui 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 Y. Inui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Smith 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Smith 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Inui 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 J. Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Smith 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Inui 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 1-2 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Smith 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Inui 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Y. Inui 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Smith 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Y. Inui 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Smith 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Y. Inui 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Y. Inui 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1

1. Jordan Smithvs Yuichiro Inui

2. [5] Yusuke Takahashi vs [10] Calum Puttergill



ATP Sydney Yusuke Takahashi [5] Yusuke Takahashi [5] 1 6 6 Calum Puttergill [10] Calum Puttergill [10] 6 4 3 Vincitore: Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Y. Takahashi 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Puttergill 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 5-4 → 6-4 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Puttergill 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-1 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Puttergill 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Puttergill 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 C. Puttergill 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Puttergill 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Puttergill 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Mukund Sasikumar vs [2] James Duckworth (non prima ore: 03:00)



ATP Sydney Mukund Sasikumar Mukund Sasikumar 4 6 7 James Duckworth [2] James Duckworth [2] 6 3 6 Vincitore: Sasikumar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Sasikumar 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Sasikumar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Sasikumar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 3-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Sasikumar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 M. Sasikumar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Sasikumar 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Duckworth 15-0 30-0 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 M. Sasikumar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. [Alt] Colin Sinclair vs [3] Aleksandar Vukic



ATP Sydney Colin Sinclair Colin Sinclair 0 6 2 Aleksandar Vukic [3] • Aleksandar Vukic [3] 0 7 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Vukic 2-4 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 A. Vukic 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Sinclair 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Vukic 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Sinclair 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Vukic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Vukic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 6-5 → 6-6 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Sinclair 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Vukic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Vukic 15-0 30-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Sinclair 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Ajeet Rai vs [9] Mitchell Harper



ATP Sydney Ajeet Rai [2] Ajeet Rai [2] 4 6 2 Mitchell Harper [9] Mitchell Harper [9] 6 3 6 Vincitore: Harper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Rai 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Harper 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Rai 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Harper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 A. Rai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Harper 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Rai 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Harper 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Harper 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rai 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Harper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Rai 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Harper 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 A. Rai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Harper 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Rai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Harper 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 A. Rai 0-15 0-30 0-40 df df 4-4 → 4-5 M. Harper 15-0 30-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. Rai 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Harper 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Rai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 M. Harper 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Rai 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Harper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Rai 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Luke Saville vs [7] Kazuma Kawachi



ATP Sydney Luke Saville [4] Luke Saville [4] 7 6 Kazuma Kawachi [7] Kazuma Kawachi [7] 6 1 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 6-1 K. Kawachi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 L. Saville 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Kawachi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 K. Kawachi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Saville 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 K. Kawachi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 K. Kawachi 15-0 15-15 15-40 2-2 → 3-2 L. Saville 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Kawachi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Kawachi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Jeremy Beale vs Marek Gengel (non prima ore: 03:00)



ATP Sydney Jeremy Beale Jeremy Beale 4 0 Marek Gengel Marek Gengel 6 6 Vincitore: Gengel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 M. Gengel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-5 → 0-6 J. Beale 15-0 15-15 15-30 30-40 0-4 → 0-5 M. Gengel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Beale 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 0-2 → 0-3 M. Gengel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Beale 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gengel 15-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Beale 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Beale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Beale 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Beale 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Gengel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Beale 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [WC] Jeremy Jin vs [12/Alt] Ken Cavrak



ATP Sydney Jeremy Jin Jeremy Jin 6 6 Ken Cavrak [12] Ken Cavrak [12] 3 0 Vincitore: Jin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Jin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 5-0 → 6-0 K. Cavrak 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-0 → 5-0 J. Jin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 4-0 K. Cavrak 0-15 15-30 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Jin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 K. Cavrak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Jin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 K. Cavrak 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 J. Jin 0-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Cavrak 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Jin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 K. Cavrak 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 J. Jin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Cavrak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 J. Jin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [3] Mark Whitehouse vs [WC] Blake Mott



ATP Sydney Mark Whitehouse [3] Mark Whitehouse [3] 7 6 Blake Mott Blake Mott 6 4 Vincitore: Whitehouse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Whitehouse 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Mott 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Whitehouse 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Whitehouse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Mott 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 M. Whitehouse 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Mott 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Whitehouse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 B. Mott 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 B. Mott 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 6-5 → 6-6 M. Whitehouse 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 B. Mott 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Whitehouse 0-15 15-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Mott 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Whitehouse 30-0 40-0 2-4 → 3-4 B. Mott 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Whitehouse 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 B. Mott 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 1-3 M. Whitehouse 0-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 B. Mott 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Whitehouse 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Blake Ellis vs Adam Walton (non prima ore: 03:00)



ATP Sydney Blake Ellis Blake Ellis 6 3 6 Adam Walton Adam Walton 4 6 7 Vincitore: Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Walton 0-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Ellis 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 A. Walton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 B. Ellis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Ellis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Ellis 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 B. Ellis 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 3-5 A. Walton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Ellis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Ellis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Walton 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Ellis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Walton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Walton 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 B. Ellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Ellis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Walton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. Ellis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Walton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

CHALLENGER Yokohama (Giappone) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

CH CH Yokohama Hong S. Hong S. 6 7 Saitoh K. Saitoh K. 2 5 Vincitore: Hong S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

1. [1] Seong-chan Hongvs [11] Keisuke Saitoh

2. [WC] Naru Shirafuji vs [10] James Trotter



ATP Yokohama Naru Shirafuji Naru Shirafuji 3 3 James Trotter [10] James Trotter [10] 6 6 Vincitore: Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Shirafuji 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 J. Trotter 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 N. Shirafuji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

3. [WC] Shinji Hazawa vs Ergi Kirkin (non prima ore: 05:00)



ATP Yokohama Shinji Hazawa Shinji Hazawa 4 2 Ergi Kirkin Ergi Kirkin 6 6 Vincitore: Kirkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Kirkin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 2-3 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 1-3 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Kirkin 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Hazawa 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Kirkin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Hazawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Kirkin 15-0 15-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 E. Kirkin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

CH CH Yokohama Ichikawa T. Ichikawa T. 2 6 6 Sumizawa D. Sumizawa D. 6 4 2 Vincitore: Ichikawa T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

1. Taisei Ichikawavs [12] Daisuke Sumizawa

2. Hikaru Shiraishi vs [8] Jonathan Mridha (non prima ore: 04:00)



ATP Yokohama Hikaru Shiraishi Hikaru Shiraishi 6 2 5 Jonathan Mridha [8] Jonathan Mridha [8] 4 6 7 Vincitore: Mridha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 J. Mridha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Mridha 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Mridha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 J. Mridha 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Shiraishi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Mridha 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 H. Shiraishi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Mridha 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Shiraishi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Mridha 15-0 ace ace 2-5 → 2-6 H. Shiraishi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Mridha 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 H. Shiraishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Mridha 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Shiraishi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 J. Mridha 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Shiraishi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Mridha 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 H. Shiraishi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Mridha 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Shiraishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Mridha 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-3 → 3-3

3. [7] Yosuke Watanuki vs Naoki Nakagawa (non prima ore: 05:00)



ATP Yokohama Yosuke Watanuki [7] Yosuke Watanuki [7] 6 6 Naoki Nakagawa Naoki Nakagawa 4 4 Vincitore: Watanuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Nakagawa 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Nakagawa 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Y. Watanuki 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Nakagawa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 Y. Watanuki 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 ace 4-3 → 5-3 N. Nakagawa 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Watanuki 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 N. Nakagawa 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Y. Watanuki 15-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 N. Nakagawa 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Watanuki 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Nakagawa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Rimpei Kawakami vs [9] Ryota Tanuma



ATP Yokohama Rimpei Kawakami [3] Rimpei Kawakami [3] 6 6 4 Ryota Tanuma [9] Ryota Tanuma [9] 7 4 6 Vincitore: Tanuma Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

2. [6] Yuki Mochizuki vs [WC] Asahi Harazaki



ATP Yokohama Yuki Mochizuki [6] Yuki Mochizuki [6] 6 6 Asahi Harazaki Asahi Harazaki 3 4 Vincitore: Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Harazaki 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 A. Harazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Y. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 A. Harazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Harazaki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Harazaki 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 A. Harazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Y. Mochizuki 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 df A-40 4-2 → 5-2 A. Harazaki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Harazaki 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Harazaki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [PR] Yuichi Sugita vs [5] Tung-Lin Wu (non prima ore: 05:00)



ATP Yokohama Yuichi Sugita Yuichi Sugita 3 3 Tung-Lin Wu [5] Tung-Lin Wu [5] 6 6 Vincitore: Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Wu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 Y. Sugita 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Sugita 15-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 T. Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Sugita 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Y. Sugita 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 T. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 Y. Sugita 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Wu 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 Y. Sugita 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 T. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Y. Sugita 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Sugita 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CHALLENGER Charlottesville (USA) – TD Quali- 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Ulises Blanchvs [12] Donald Young

2. [6] Nick Chappell OR Murphy Cassone vs [WC] Ryan Goetz OR [9] Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Edan Leshem OR [Alt] Pedro Rodenas vs [WC] Martin Damm



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Alafia Ayeni vs [WC] Inaki Montes-De La Torre (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Ernesto Escobedo vs [2] Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Keegan Smith vs [Alt] Chris Rodesch



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Charles Broom OR [Alt] Eduardo Nava vs Nathan Ponwith OR [10] August Holmgren



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Aidan McHugh vs [Alt] Connor Farren OR [11] Cannon Kingsley



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Christopher Eubanks vs Nicolas Alvarez Varona (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [7] Aleksandar Kovacevic vs Enzo Couacaud



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Guayaquil (Ecuador) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Marco Cecchinatovs Kosuke Ogura

2. [3] Nicolas Alvarez vs [Alt] Patricio Alvarado



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Max Houkes vs [WC] Ricardo Alejandro Ledesma Candelo



Il match deve ancora iniziare

CANCHA RAUL VIVER – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] N.Sriram Balaji vs [10] Tomas Lipovsek Puches



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Roberto Pinargote Palma vs [8] Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] John Moncada Salazar vs [12] Blaise Bicknell



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Jan Choinski vs [Alt] Boris Arias



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Roman Andres Burruchaga vs [WC] Matthew Segura



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Piotr Matuszewskivs [7] Daniel Merida

2. Karol Drzewiecki vs [9] Colin Markes



Il match deve ancora iniziare

3. Juan Sebastian Osorio vs [11] Juan Ignacio Galarza



Il match deve ancora iniziare