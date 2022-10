Ufficiale: United Cup aprirà la stagione in Australia, addio ATP Cup

Le molte voce delle scorse settimane si sono rivelate azzeccate. Addio ATP Cup, la nuova United Cup sarà il primo evento della nuova stagione down under. Il via il 29 dicembre, terminerà l’8 gennaio 2023. Si giocherà tra Sydney, Brisbane e Perth, con 18 nazioni al via in un evento misto tra ATP e WTA per ogni team.

Si legge sul sito ATP: “Il potere e la passione della competizione a squadre prenderanno vita quando i giocatori si uniranno per rappresentare i loro paesi con orgoglio nazionale e $ 15 milioni di dollari in premi in palio. In una prima mondiale per un evento a squadre miste, sono in palio anche 500 punti Pepperstone ATP Rankings e WTA ranking. I primi 12 paesi si qualificheranno attraverso i sei giocatori n. 1 con il punteggio più alto che parteciperanno, sia all’ATP Tour che all’Hologic WTA Tour. I restanti sei paesi si qualificheranno in base alla migliore classifica combinata dei rispettivi giocatori n. 1 maschili e femminili. Le squadre saranno composte da tre a quattro giocatori per ogni Tour (maschile e femminile).

Ogni città ospiterà due gironi di tre paesi ciascuno, che gareggeranno in un girone all’italiana, con sfide che comprenderanno due partite di singolare ATP e due WTA e una partita di doppio misto. Ogni vincitore del gruppo passerà alle Final Four della United Cup, in scena a Sydney (6-8 gennaio), con la successiva squadra con le migliori prestazioni della fase a gironi che completerà il quartetto”.

Il sorteggio avverrà giovedì 10 novembre. I biglietti per la United Cup saranno in vendita venerdì 11 novembre. Brisbane (Pat Rafter Arena), Perth (RAC Arena) e Sydney (Ken Rosewall Arena) ospiteranno la fase a gironi da giovedì 29 dicembre a mercoledì 4 gennaio 2023.

Andrea Gaudenzi, Presidente ATP: “La United Cup segna un importante passo avanti per il gioco del tennis. Soprattutto, creerà nuove incredibili esperienze per i nostri fan. Siamo entusiasti di vedere i migliori giocatori maschili e femminili competere insieme, con punti in classifica in palio, per lanciare la stagione come mai prima d’ora”.

Steve Simon, Presidente e CEO della WTA: “La United Cup è una collaborazione importante e strategica tra la WTA, l’ATP e Tennis Australia che riflette un impegno continuo nell’elevare il nostro sport. Questo entusiasmante evento a squadre di singolo e doppio misto riunirà stelle emergenti e atleti affermati di entrambi i Tour per competere sullo stesso palco, offrendo a giocatori e fan un’esperienza unica in cui il risultato finale può essere determinato con donne e uomini che gareggiano insieme”.

Confermate quindi le indiscrezioni, la nuova competizione riprende il concetto della Hopman Cup, assai ampliata e con punti per il ranking in palio. È inoltre un primo concreto tentativo di integrazione tra ATP e WTA, come spiegato in recenti interviste da Gaudenzi. Vedremo se avrà più fortuna della ATP Cup…