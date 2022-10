ATP 500 Vienna e Basilea: Il programma completo di Giovedì 27 Ottobre 2022

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Andrey Rublev vs Grigor Dimitrov

2. [1] Daniil Medvedev OR Nikoloz Basilashvili vs Dominic Thiem

3. Francisco Cerundolo vs [6] Jannik Sinner (non prima ore: 17:30)

4. Borna Coric vs [2] Stefanos Tsitsipas

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Marcos Giron vs [7] Cameron Norrie

2. [5] Hubert Hurkacz vs [SE] Emil Ruusuvuori

3. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury OR Daniel Evans / John Peers vs [Q] Sander Gille / Joran Vliegen (non prima ore: 16:00)

4. Hubert Hurkacz / Marcelo Melo vs [WC] Alexander Erler / Lucas Miedler

5. Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni OR [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Q] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov vs Rafael Matos / David Vega Hernandez

2. Alexander Bublik vs Albert Ramos-Vinolas (non prima ore: 15:00)

3. Maxime Cressy / Botic van de Zandschulp vs Hugo Nys / Jan Zielinski OR [2] Tim Puetz / Michael Venus (non prima ore: 16:30)