ATP 500 Vienna e Basilea: Il programma completo di Mercoledì 26 Ottobre 2022. A Vienna esordio per Sinner, anche Musetti favorito per il passaggio del turno a Basilea

Jannik Sinner torna in campo dopo l’infortuno di Sofia a caccia di un posto per le Atp Finals. Il suo cammino parte dal torneo di Vienna dove l’azzurro esordirà mercoledì contro il cileno Cristian Garin, in una partita alla sua portata. Secondo gli esperti infatti, si gioca a 1,12 la vittoria di Sinner contro il 6 del colpo sudamericano.

Come riporta agipronews nettamente avanti il 2-0 in favore dell’altoatesino, offerto a 1,38, mentre lo stesso parziale ma con Garin vincente sale a 12. Musetti cerca il bis dopo lo splendido acuto nell’Atp di Napoli in una finale tutta italiana con Berrettini. Nel turno di esordio a Basilea si troverà di fronte lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Quote azzurre secondo i bookie, con Musetti favorito a 1,25 contro il 4 dell’iberico. I precedenti tra i due vedono una perfetta parità, una vittoria per parte, con l’ultima sfida, disputata quest’anno a Marrakech, terminata 2-0 per il tennista toscano, risultato esatto che se ripetuto pagherebbe 1,62 volte la posta.

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Robin Haase / Philipp Oswald vs [PR] Lukasz Kubot / Fabrice Martin

2. Cristian Garin vs [6] Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)

3. [WC] Dennis Novak vs [2] Stefanos Tsitsipas

4. [1] Daniil Medvedev vs Nikoloz Basilashvili (non prima ore: 17:30)

5. [WC] Jurij Rodionov OR Denis Shapovalov vs [4] Taylor Fritz

#glaubandich Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Tallon Griekspoor vs Marcos Giron

2. Daniel Evans vs Karen Khachanov

3. Pedro Cachin / Diego Schwartzman vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop (non prima ore: 16:00)

4. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Daniel Evans / John Peers

5. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski

1. [7] Alex de Minaurvs Holger Rune2. Albert Ramos-Vinolasvs(non prima ore: 15:00)3. [3] Felix Auger-Aliassimevs [WC] Marc-Andrea Huesler4. [1] Carlos Alcarazvs Botic van de ZandschulpOR Adrian Mannarino(non prima ore: 19:00)5. Maxime CressyOR [WC] Dominic Strickervs [5] Pablo Carreno Busta

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jenson Brooksby vs [Q] Ugo Humbert

2. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [Q] Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov

3. Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Matthew Ebden / Jamie Murray (non prima ore: 15:30)

4. Roberto Bautista Agut / Pedro Martinez vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

5. Alex Molcan OR [SE] Mackenzie McDonald vs [Q] Arthur Rinderknech

6. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [2] Tim Puetz / Michael Venus