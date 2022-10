ATP 250 Napoli: Cuore Matteo Berrettini! Arriva la finale soffrendo

Matteo Berrettini conquista la finale nel torneo ATP 250 di Napoli.

Il 26enne romano, n.16 ATP e secondo favorito del seeding ha superato nella prima semifinale in rimonta 36 76(2) 63, dopo quasi due ore e mezza di lotta, lo statunitense Mackenzie McDonald, n.74 del ranking. Per Matteo sarà la prima finale in un torneo ATP in Italia e la prima in assoluto sul cemento (la dodicesima sfida per il titolo in carriera: sette i titoli vinti, l’ultimo al Queen’s a giugno).

In finale sfiderà uno tra Musetti o Kecmanovic.

Nel primo set un Berrettini sofferente ad un vescica al piede, dopo aver fallito una palla-break in avvio, ha ceduto la battuta per due volte di fila ritrovandosi velocemente sotto 5-0.

Berrettini, in evidente difficoltà negli spostamenti, ha chiesto l’intervento del fisioterapista che gli ha medicato il piede sinistro. Il romano si è ripreso uno dei due break (5-3) ma poi l’americano ha chiuso la frazione per 6 a 3.

Nel quarto gioco del secondo parziale l’azzurro piazzava il break portandosi sul 3 a 1 ma subiva l’immediato controbreak con l’americano che impattava sul 3 pari.

Nell’ottavo game Berrettini ha tolto nuovamente la battuta all’americano portandosi sul 5 a 3, nel gioco successivo ha anche avuto un set-point ma di nuovo McDonald lo ha riagganciato sul 5 pari.

Nel tiebreak Matteo prendeva però il controllo della frazione e conquistava il secondo set per 7 punti a 2.

Nel terzo set sul 3 pari Berrettini metteva a segno il break e poi sul 5 a 3 ed un accenno di crampi dell’americano: con un diritto incrociato lo statunitense ha annullato il primo match-point ma sul secondo la sua volée di rovescio è finita lunga per un nuovo break ed il 6 a 3 conclusivo in favore dell’azzurro.

ATP Naples Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 3 Matteo Berrettini [2] Matteo Berrettini [2] 3 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 ace 1*-5 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. McDonald 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-0 → 5-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

5 ACES 112 DOUBLE FAULTS 170/102 (69%) FIRST SERVE 51/83 (61%)44/70 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 40/51 (78%)16/32 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 14/32 (44%)7/12 (58%) BREAK POINTS SAVED 0/4 (0%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1411/51 (22%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 26/70 (37%)18/32 (56%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/32 (50%)4/4 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 5/12 (42%)14 RETURN GAMES PLAYED 1617/26 (65%) NET POINTS WON 16/26 (62%)29 WINNERS 3825 UNFORCED ERRORS 1560/102 (59%) SERVICE POINTS WON 54/83 (65%)29/83 (35%) RETURN POINTS WON 42/102 (41%)89/185 (48%) TOTAL POINTS WON 96/185 (52%)202 km/h MAX SPEED 229 km/h182 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 211 km/h158 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 170 km/h