Da Napoli: Il resoconto dei Quarti di Finale con la conferenza stampa integrale di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti (Video)

È sempre più azzurra la Tennis Napoli Cup by Banca di Credito Popolare, torneo ATP 250 in corso di svolgimento sul cemento del Tennis Club Napoli.

Matteo Berrettini, seconda testa di serie del tabellone e numero 16 del mondo, e Lorenzo Musetti, quarto giocatore del seeding e 24 del mondo, si sono qualificati alle semifinali di sabato, con una possibile sfida tutta italiana nella finale in programma domenica all’Arena di viale Dohrn, impianto con una capienza di 4.000 spettatori.

Nella parte bassa del tabellone, Berrettini ha avuto la meglio sul giapponese Taro Daniel in 1h23’: 6-2 6-3 il punteggio finale. In semifinale affronterà lo statunitense Mackenzie McDonald, che nei quarti ha superato il cinese Zhizhen Zhang 4-6 6-3 6-2. Negli scontri diretti Berrettini è avanti 1-0: sempre sul cemento, nel 2019 ad Auckland, ha vinto 6-3 6-4.

Nella parte alta, Musetti ha superato in 1h17’ il colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 6-3 6-0. In semifinale giocherà contro il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero 5, che ha sconfitto 7-5 6-2 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 1. Sarà il primo confronto fra i due.

Oltre alle semifinali di singolare, domani saranno in programma anche quelle del doppio. Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori se la vedranno con Ivan Dodig e Austin Krajicek, prima coppia del tabellone; sarà la rivincita delle semifinali di Firenze. Nell’altra gli australiani Matthew Ebden e John Peers giocheranno contro Nikola Cacic e Aisam-UlHaq Qureshi.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

PER LA SESSIONE UNICA DI SABATO 22 OTTOBRE

I gazebo preposti alla validazione e al ritiro dei braccialetti siti alla Rotonda Diaz saranno aperti dalle ore 9. Il programma delle partite inizierà alle 11.30. Si invitano agli spettatori ad arrivare per tempo, per evitare eventuali code.

Arena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

2. Mackenzie McDonald vs [2/WC] Matteo Berrettini (non prima ore: 14:00)

3. [5] Miomir Kecmanovic vs [4] Lorenzo Musetti

Campo D’Avalos – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Matthew Ebden / John Peers vs Nikola Cacic / Aisam-Ul-Haq Qureshi