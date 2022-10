Hurkacz, Goffin e Khachanov si divertono al Chocolate Nation di Anversa (video)

Per chi ama il cioccolato il “Chocolate Nation” di Anversa è una tappa obbligata. Non una fabbrica ma un vero museo dedicato ad una delle prelibatezze della città belga, dove poter ammirare e fare esperienze a 360° su tutte le possibili declinazioni del cacao, trasformato in delizie anche scenografiche. Tre dei protagonisti dell’ATP 250 di Anversa, Karen Khachanov, David Goffin e Hubert Hurkacz, si sono recati al museo “dei golosi” e si sono divertiti conoscendo le migliori varietà e provando a decorare delle sfere di cioccolato trasformate in dolcissime palle da tennis. Ecco il video con alcuni momenti della loro esperienza, con il polacco intento a giocare con le sfere (con risultati modesti…).