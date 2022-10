ATP 250 Napoli: Matteo Berrettini parte con i favori della vigilia anche dopo l’opaca prestazione di Firenze

Archiviato il torneo di Firenze, il tennis internazionale si sposta a Napoli per il secondo ATP 250 in programma in pochi giorni sul territorio italiano. Tanti i rappresentanti del tricolore che andranno a caccia del titolo in Campania, a cominciare da Matteo Berrettini.

Il romano vuole riscattarsi dalla sconfitta all’esordio in toscana, e appare come il grande favorito per la vittoria finale. I betting analyst offrono a 3 il trionfo del classe 1996, davanti a Pablo Carreno Busta a 5,50. Segue a distanza, riporta Agipronews, Roberto Bautista Agut, offerto a 9, mentre per i due italiani Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego il titolo paga 10 volte la posta. Ci proverà anche Fabio Fognini, ma la vittoria del torneo per lui si gioca a 50.