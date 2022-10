Norrie out dal Japan Open, è positivo al covid

Niente Japan Open per Cameron Norrie. Il n.1 britannico e n.8 ATP è risultato positivo un test Covid-19 a Seoul. “Sfortunatamente, ho avuto un test Covid positivo in Corea e non sono stato quindi più in grado di competere nel torneo”, ha scritto Norrie su Instagram. “Non ho sintomi e mi sento bene al 100%. Speravo davvero di andare a Tokyo, ma a causa del periodo di quarantena non potrò giocare”.

Il britannico si era ritirato per “illness” a Seoul prima del suo match di quarti di finale contro Jenson Brooksby.

Il numero otto del mondo Norrie quest’anno ha vinto due tornei e raggiunto la top 10 per la prima volta. Al primo turno a Tokyo avrebbe dovuto affrontare l’australiano Thanasi Kokkinakis. Era un torneo per lui molto importante in vista delle ATP Finals: Cameron è attualmente n.11 nella Race to Turin, in piena corsa per un posto alla kermesse di fine stagione.

Al Japan Open, Borna Coric è diventato la testa di serie n.9 e sarà lui l’avversario di Kokkinakis.