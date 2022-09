Da Parma – Elisabetta Cocciaretto vola al 2° turno: “Partita bene, ho finito ancora meglio. Il mio 2022 caratterizzato da alti e bassi”

Buona la prima per Elisabetta Cocciaretto al “Parma Ladies Open 2022“. La ventunenne marchigiana, attuale n.98 della classifica WTA in singolare, ha superato il match d’esordio nel torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events sui campi del Tennis Club Parma, sconfiggendo col punteggio di 7-5 6-1 la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, n.76 del mondo e settima favorita del seeding.

Cocciaretto è stata in controllo della partita per lunghi tratti, fatta eccezione per un mini passaggio a vuoto accusato nella fase centrale del primo set (avanti 4-2, l’azzurra si è fatta rimontare fino al 4-5 prima di riuscire a conquistare tre giochi consecutivi che le hanno consentito di chiudere la frazione iniziale sul 7-5). “Sono partita bene e ho finito ancora meglio. Nel primo set, c’è stato un momento di buio in cui la mia avversaria mi ha messo in difficoltà, ma sono contenta di essere riuscita a contrastarla trovando una contromossa nel mio gioco. Ho giocato troppo piatto e lei ne ha approfittato: mi ha spostata e ha preso campo, ma sul 5-4 mi sono detta di giocare più vario e con maggiore profondità, mettendole pressione. Parrizas-Diaz non aveva un servizio molto potente, dunque sono stata vicina alla riga di fondo e spesso le ho creato qualche problema: ho cercato di essere aggressiva; con giocatrici forti, a questi livelli, se si sta molto indietro diventa difficile fare tanti punti”, ha commentato Cocciaretto nella conferenza stampa post-partita.

“Ho iniziato la stagione a marzo perché arrivavo da un infortunio. Il mio 2022 è stato caratterizzato da tanti alti e bassi, ma siamo ancora a settembre e c’è ancora tempo per migliorarsi: il mio obiettivo principale era quello di giocare per tutta la stagione e, tenendo le dita incrociate, posso dire di avercela fatta. Quando sono stata ferma, mi sono resa conto degli errori commessi in passato: l’anno scorso ero probabilmente più immatura, le cose brutte non vengono mai per caso. Avevo perso un po’ di vista i miei miglioramenti, le classifiche e le vittorie arrivano di conseguenza. La mia programmazione futura? Devo ragionare giorno per giorno, sono iscritta a tanti tornei ma con la mia classifica viene difficile stilare in anticipo un calendario preciso“, ha concluso Cocciaretto, che al secondo turno se la vedrà con Jasmine Paolini.





Dal nostro inviato Lorenzo Carini