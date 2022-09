Il tributo di Pete Sampras a Roger Federer (video)

Il ritiro di Roger Federer ha spinto anche Pete Sampras, di solito estremamente riservato, a tornare in video per un tributo personale al campionissimo elvetico. In un breve video diffuso dai canali social dell’ATP, “Pistol” Pete ha ringraziato Federer con queste parole. “Ciao Roger, “Pistol” è qua, spero che tu stia bene. Inizierò da dove tutto è iniziato, la prima volta che ho giocato contro di te. Avevi solo 19 anni, ma la gente già parlava molto di te. Abbiamo disputato una grande battaglia sul campo centrale di Wimbledon, e mi hai battuto in cinque set. Uscendo dal campo ho pensato che avevo fatto la mia partita. Avevo già intuito che razza di giocatore eri, e dopo 20 anni hai vinto 20 Slam, hai dominato per anni, al n.1 del mondo, hai regnato sul nostro sport. Hai dedicato tutto te stesso, hai sacrificato il tuo corpo. Tutti pensano che per te sia stato tutto facile ma non è così, io lo so bene cosa vuol dire quello che hai realizzato, è straordinario. Sei stato incredibile nelle vittorie come nelle sconfitte. Tornando indietro hai vissuto 20 anni di splendore, di momenti sportivamente drammatici e di grandezza. Non sei mai cambiato in tutta la tua carriera, l’hai vissuta essendo sempre te stesso e senza dimenticarti da dove venivi. Devi essere estremamente orgoglioso di tutto quello che sei riuscito a realizzare. Non mi posso dimenticare i momenti che abbiamo passato insieme, soprattutto in quelle esibizioni che abbiamo fatto dove ci siamo conosciuti bene. Siamo diventati amici e siamo rimasti in contatto da allora, anche con le nostre famiglie. È triste vederti smettere adesso, ma sappiamo bene che è parte dello sport, non è mai facile affrontarlo. Mancherai molto, voglio salutarti dicendoti che sarai sempre il signore del nostro sport e che lo lasci in buone mani. Ti auguro il miglior finale possibile. Sulle nostre strade ci ritroveremo prima o poi. Saluti da LA, ciao Roger!”.

Ecco il video saluto di Pete: