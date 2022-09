Challenger Genova, Braga, Sibiu, Villa Maria e Columbus 2: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Genova (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Genoa Alexander Weis [5] • Alexander Weis [5] 40 6 0 Gabriele Piraino [10] Gabriele Piraino [10] 40 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Weis 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Piraino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 A. Weis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 G. Piraino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Weis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 G. Piraino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Weis 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 G. Piraino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

1. [5] Alexander Weisvs [10/WC] Gabriele Piraino

2. [1] Matteo Gigante vs [8] Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

3. Giulio Zeppieri vs Andrea Pellegrino (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Francesco Passaro vs [WC] Federico Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Martin Krumich vs [11] Luigi Sorrentino



ATP Genoa Martin Krumich [6] • Martin Krumich [6] 30 6 2 Luigi Sorrentino [11] Luigi Sorrentino [11] 40 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krumich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 L. Sorrentino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 M. Krumich 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Sorrentino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Krumich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 L. Sorrentino 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 M. Krumich 15-0 15-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Sorrentino 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. Krumich 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Sorrentino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Krumich 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

2. [2] Andrey Chepelev vs [12] Tommaso Compagnucci



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Federico Delbonis vs [PR] Sebastian Ofner (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Oleg Prihodko vs [9] Sandro Kopp



ATP Genoa Oleg Prihodko [4] Oleg Prihodko [4] 15 4 1 Sandro Kopp [9] • Sandro Kopp [9] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Prihodko 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Prihodko 15-0 15-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Kopp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 S. Kopp 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 O. Prihodko 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Kopp 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 O. Prihodko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [3] Oscar Jose Gutierrez vs [7] Matteo Martineau



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Braga (Portogallo) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Javier Barranco Cosanovs [12] Sebastian Prechtel

2. [5] Raphael Collignon vs [10] Pablo Llamas Ruiz



Il match deve ancora iniziare

3. Joao Domingues vs [6] Vit Kopriva (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Duje Ajdukovic vs [PR] Jeremy Jahn



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Nicolas Moreno De Alboran vs [11] Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Manuel Guinard vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Imanol Lopez Morillo vs [9] Samuel Vincent Ruggeri



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Ugo Blanchet vs [7] Mathias Bourgue



Il match deve ancora iniziare

3. Daniel Michalski vs [4] Alexandre Muller (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sibiu (Romania) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Sibiu Georgii Kravchenko [6] • Georgii Kravchenko [6] 0 6 3 Sebastian Gima Sebastian Gima 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Kravchenko 3-2 S. Gima 15-0 15-15 30-15 3-1 → 3-2 G. Kravchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 S. Gima 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Kravchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Gima 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Kravchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 S. Gima 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Kravchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 S. Gima 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Kravchenko 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 S. Gima 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 4-1 G. Kravchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 S. Gima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 G. Kravchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gima 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [6] Georgii Kravchenkovs Sebastian Gima

2. Kai Wehnelt vs [7] Bogdan Bobrov



Il match deve ancora iniziare

3. Luca Van Assche vs [8] Nikola Milojevic



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Ivan Gakhov vs [9] Stefan Palosi



ATP Sibiu Ivan Gakhov [1] Ivan Gakhov [1] 6 6 Stefan Palosi [9] Stefan Palosi [9] 3 2 Vincitore: Gakhov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Gakhov 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Palosi 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Palosi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 S. Palosi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Gakhov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Palosi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Gakhov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 S. Palosi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 I. Gakhov 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 S. Palosi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 I. Gakhov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Palosi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Palosi 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 I. Gakhov 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [2] Giovanni Fonio vs [11] Eric Vanshelboim



Il match deve ancora iniziare

3. Louis Wessels vs Mattia Bellucci



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Steven Diez vs [12] Maks Kasnikowski



ATP Sibiu Steven Diez [5] Steven Diez [5] 0 5 Maks Kasnikowski [12] • Maks Kasnikowski [12] 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 5-5 S. Diez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Kasnikowski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Diez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Kasnikowski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kasnikowski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Rudolf Molleker vs Alexander Erler



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Villa Maria (Argentina) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Juan Manuel La Sernavs [12] Franco Emanuel Egea

2. [WC] Bruno Caula vs [7] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Tomas Farjat



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Matias Franco Descotte OR Juan Ignacio Galarza vs [WC] Bruno Caula OR [7] Wilson Leite



Il match deve ancora iniziare

5. [2] Juan Pablo Paz OR [WC] Santiago Bramajo vs [Alt] Tobias Franco OR [8] Eduardo Ribeiro (non prima ore: 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Juan Pablo Paz vs [WC] Santiago Bramajo



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Tobias Franco vs [8] Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Joao Lucas Reis Da Silva vs [11] Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Jose Pereira OR [Alt] Marcelo Zormann vs [WC] Juan Manuel La Serna OR [12] Franco Emanuel Egea



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Jose Pereira vs [Alt] Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Matias Franco Descotte vs Juan Ignacio Galarza



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Carlos Sanchez Jover OR Mariano Kestelboim vs Alvaro Guillen Meza OR [9] Ignacio Monzon



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Robert Cashvs [12] Daniil Glinka

2. [2] Strong Kirchheimer vs [9] James Trotter



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Donald Young vs [7/PR] Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Aleksandar Vukic vs Daniel Cox



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Nathan Ponwith vs [WC] Jack Anthrop



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Naoki Nakagawa vs [8] Roy Smith



Il match deve ancora iniziare

3. Benjamin Lock vs Evan Zhu (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare