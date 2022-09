Davis Cup: Gruppi per l’accesso ai Quarti di Finale. I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Ultima giornata. L’Italia batte la Svezia per 2 a 1. Il doppio fa rimanere gli azzurri imbattuti

L’Italia ha battuto 2-1 la Svezia nell’ultima sfida valida per il Gruppo A delle Davis Cup by Rakuten Finals che si sono concluse sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Bologna. Nel primo match, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Matteo Berrettini (n.15 ATP) ha battuto 64 64, in un’ora e 15 minuti, Elias Ymer (n.119 ATP). Nel secondo singolare, quello tra i due numeri uno, Jannik Sinner (n.11 ATP), abbastanza irriconoscibile, ha invece ceduto 64 36 63, in due ore e 22 minuti, a Mikael Ymer (n.98 ATP).

In chiusura il successo grazie al doppio, con la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini che si è imposta 76 62, in un’ora e 28 minuti, su quella svedese composta da Andre Goransson e Dragos Nicolae Madaras, chiamati a sostituire in extremis i fratelli (di origine etiope) Elias e Mikael Ymer.

BOLOGNA (GRUPPO A)

Italia – Svezia 2-1

15:00 Berrettini M. (Ita) – Ymer E. (Swe)



ITF Finals M. Berrettini M. Berrettini 6 6 E. Ymer E. Ymer 4 4 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-30 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

16:30 Sinner J. (Ita) – Ymer M. (Swe)



ITF Finals J. Sinner J. Sinner 4 6 3 M. Ymer M. Ymer 6 3 6 Vincitore: M. Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Sinner 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Ymer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 M. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Ymer 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-3 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

18:00 Bolelli S./Fognini F. – Goransson A./Ymer E.



Davis C Davis Cup Davis Cup Double Matches Bolelli S. / Fognini F. Bolelli S. / Fognini F. 7 6 Goransson A. / Madaras D. Goransson A. / Madaras D. 6 2 Vincitore: Bolelli S. / Fognini F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Goransson A. / Madaras D. 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Bolelli S. / Fognini F. 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Goransson A. / Madaras D. 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Bolelli S. / Fognini F. 0-15 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Goransson A. / Madaras D. 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Bolelli S. / Fognini F. 15-0 2-0 → 3-0 Goransson A. / Madaras D. 15-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Bolelli S. / Fognini F. 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 6-6 → 7-6 Tiebreak 5-6 → 6-6 Tiebreak 5-5 → 5-6 Tiebreak 4-4

ITF Finals R. Bautista Agut R. Bautista Agut 6 6 S. Hong S. Hong 1 3 Vincitore: R. Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hong 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 S. Hong 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-1 → 5-1 S. Hong 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Hong 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 S. Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 S. Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Hong 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

16:00 Bautista R. (Esp) – Hong S. C. (Kor)

17:30 Alcaraz C. (Esp) – Kwon S. (Kor)



ITF Finals C. Alcaraz C. Alcaraz 6 7 S. Kwon S. Kwon 4 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 S. Kwon 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

19:00 Granollers M./Martinez P. – Nam J. S./Song M-K.



ITF Finals M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 7 3 6 J. Nam / M. Song J. Nam / M. Song 5 6 1 Vincitore: M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 J. Nam / M. Song 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-0 → 2-0 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Nam / M. Song 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Nam / M. Song 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Nam / M. Song 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Nam / M. Song 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Granollers-Pujol / P. Martinez Portero 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 J. Nam / M. Song 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

ITF Finals J. Struff J. Struff 6 7 M. Purcell M. Purcell 1 5 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Struff 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 M. Purcell 15-0 30-0 5-0 → 5-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Struff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

14:00 Struff J-L. (Ger) – Purcell M. (Aus)

15:30Otte O. (Ger) – Kokkinakis T. (Aus)



ITF Finals O. Otte O. Otte 6 1 T. Kokkinakis T. Kokkinakis 7 6 Vincitore: T. Kokkinakis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 O. Otte 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 O. Otte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4-5* 4-6* ace 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 O. Otte 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 O. Otte 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 O. Otte 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 O. Otte 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 O. Otte 0-15 15-15 15-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Otte 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

17:00Krawietz K./Puetz T. – Ebden M./Purcell M.



ITF Finals K. Krawietz / T. Puetz K. Krawietz / T. Puetz 6 6 M. Ebden / M. Purcell M. Ebden / M. Purcell 4 4 Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Ebden / M. Purcell 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Ebden / M. Purcell 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Ebden / M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

ITF Finals A. Murray A. Murray 6 6 D. Popko D. Popko 4 3 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Popko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Popko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Popko 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 A. Murray 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Murray 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 D. Popko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Murray 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

15:00 Murray A. (Gbr) – Popko D. (Kaz)

16:30 Norrie C. (Gbr) – Bublik A. (Kaz)



ITF Finals C. Norrie C. Norrie 4 3 A. Bublik A. Bublik 6 6 Vincitore: A. Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 0-15 15-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 ace ace 1-2 → 1-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 3-4 → 4-4 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

18:00 Salisbury J./Skupski N. – Bublik A./Nedovyesov A.



ITF Finals J. Salisbury / N. Skupski J. Salisbury / N. Skupski 7 6 7 A. Bublik / A. Nedovyesov A. Bublik / A. Nedovyesov 6 7 6 Vincitore: J. Salisbury / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 ace 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 df 40-0 2-2 → 2-3 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 ace 30-0 4-3 → 4-4 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Bublik / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Salisbury / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Bublik / A. Nedovyesov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Salisbury / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GROUP A – Bologna

Italy 2 0 5 – 1

Croatia 2 1 5 – 4

Sweden 1 1 3 – 3

Argentina 0 3 2 – 7

GROUP B

Canada 2 1 5 – 4

Serbia 2 1 4 – 5

Spain 1 1 4 – 2

Korea, Rep. 0 2 2 – 4

GROUP C – Amburgo

Australia 2 0 5 – 1

Germany 2 0 4 – 2

France 1 2 4 – 5

Belgium 0 3 2 – 7

GROUP D

Netherlands 3 0 6 – 3

USA 2 1 5 – 4

Great Britain 0 2 2 – 4

Kazakhstan 0 2 2 – 4