McEnroe: “Ruud merita di essere al n.2, riesce a fare tutto bene in campo”

La straordinaria vittoria di Carlos Alcaraz a New York ha totalmente eclissato l’ottimo torneo di Casper Ruud, sconfitto in finale dal talento iberico. Il norvegese è stato protagonista di una scalata eccezionale negli ultimi due anni, passando dal n.53 di inizio 2020 al n.2 attuale. Ricordiamo che se avesse vinto US Open, oggi il n.1 del mondo sarebbe proprio Casper.

Una scalata partita da lontano la sua: la svolta è arrivata nell’inverno 2018-2019 quando ha fatto base alla Rafael Nadal Academy a Maiorca, capitalizzando un gran fisico e un buon talento tecnico al suo massimo. L’esempio del campionissimo spagnolo, abbinato ai metodi di lavoro di “zio” Tony Nadal e del team di Casper ha rafforzato il gioco del norvegese, completandolo e portandolo a livelli di eccellenza. Dopo la finale a Parigi, ha disputato quella a Flushing Meadows.

John McEnroe si è speso con parole di elogio per Ruud, affermando di considerarlo a pieno titolo uno dei migliori al mondo, e che non sarebbe stato affatto strano vederlo addirittura n.1.

“Casper è andato alla grande, già mi aveva impressionato agli Open di Francia, ha un fisico pazzesco e sta benissimo in campo, fa tutte le cose giuste per vincere” ha detto McEnroe a Eurosport. “Ha la possibilità di vincere Slam e anche se può apparire strano, avrebbe potuto essere il numero uno al mondo. È fantastico, un ragazzo splendido, umile, non sarà uno che incendia gli spettatori con il suo carisma come un Alcaraz o Frances Tiafoe, ma è un vanto per il nostro gioco. È estremamente solido, lavora sodo, penso che passare gli ultimi anni alla Nadal Academy, vedere come Rafa fa le cose, lo abbia aiutato a capire che doveva fare ancora di più. Ha tutto quel che serve per restare dove sta, si merita tutto quel che ha conquistato e penso che sia solo all’inizio della sua strada”.