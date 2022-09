Da Bari: Nuria Brancaccio conquista la prima finale in carriera in un torneo WTA 125 (con il programma di domani)

Saranno l’austriaca Julia Grabher e l’italiana Nuria Brancaccio a contendersi la vittoria della prima edizione dell’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Oggi, nel giorno delle semifinali sulla terra rossa del Circolo Tennis di Bari, Brancaccio si è aggiudicata il derbyssimo italiano con Matilde Paoletti, dopo una partita combattuta e sempre in bilico. E’ partita meglio Paoletti, che si è aggiudicata il primo set per 6/3, poi è stata immediata la reazione di Brancaccio, che prima ha pareggiato i conti vincendo il secondo parziale per 6/2, e poi si è aggiudicata il terzo per 6/4. Molto più netto il successo di Grabher sull’ungherse Reka Jani: partita chiusa in due set, conclusi 6/4 e 6/1.

Domani 11 settembre, la finale si giocherà sul campo centrale a partire dalle ore 18 (ingresso a pagamento). I favori del pronostico sono per l’austriaca, che occupa la posizione 120 nella classifica mondiale, al cospetto dell’italiana Brancaccio che è attualmente in 433esima posizione. Il divario nel ranking è enorme, ma la buona forma di Brancaccio lascia ben sperare.

Sempre domani, alle ore 16 si disputerà la finale del doppio, che vedrà anche un’italiana impegnata. Si tratta di Elisabetta Cocciaretto, che giocherà in coppia con la serba Olga Danilovic. Non sarà facile il loro compito, perché di fronte avranno la coppia testa di serie numero uno del tabellone, ovvero il tandem composto dalla olandese Eva Vedder e dalla venezuelana Andrea Gamiz.

Center Court – ore 16:00

(1) Andrea Gamiz / (1) Eva Vedder vs Elisabetta Cocciaretto / Olga Danilovic



Il match deve ancora iniziare

Julia Grabhervs Nuria Brancaccio