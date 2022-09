Us Open: Matteo Berrettini parla dopo la sconfitta nei quarti di finale “la giornata peggiore del torneo, probabilmente nel momento più importante” (Video)

Matteo Berrettini : “L‘unica cosa che posso dire è che è stata la giornata peggiore del torneo, probabilmente nel momento più importante. Ho lottato ma non è stato abbastanza, non sentivo il mio gioco e la mia mentalità. Non ci sono riuscito in nessun momento della partita, anche se non ho guardato le statistiche.

Anche quando ero avanti 5-2 nel terzo parziale non mi sentivo al meglio, e lo si è visto anche nei giochi successivi. Quando senti che le cose non funzionano, l’unica cosa che puoi cercare di fare è combattere su ogni palla. Questo è quello che ho cercato di fare, ma non è stato abbastanza. Questa è stata la prima volta che ho giocato con il tetto, quindi le condizioni erano diverse, ci ho messo un po’ ad adattarmi.

Ruud è migliorato molto su ogni superficie. Voglio dire, può diventare il numero 1 al mondo. Sicuramente gioca un tennis di livello superiore, gli faccio i complimenti. Sta vivendo una grande stagione. D’altra parte, penso che abbia notevolmente migliorato il suo servizio, in quanto riesce a variarlo molto, ha lavorato molto sul veloce. È un giocatore completo, duro e forte mentalmente“.

Matteo Berrettini Press Conference | 2022 US Open Quarterfinal



Matteo Berrittini vs. Casper Ruud Highlights | 2022 US Open Quarterfinal



