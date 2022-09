Carlos Alcaraz batte Cilic in una battaglia epica terminata alle 2.30 del mattino e sarà (almeno) top 3 ATP (Video)

Carlos Alcaraz 19 anni, è entrato in campo questo lunedì sera per giocare la sua prima partita dopo le eliminazioni di Daniil Medvedev e Rafael Nadal negli ottavi di finale degli US Open e ha sofferto ma non ha tremato! Il numero quattro del mondo si è qualificato per i quarti di finale a New York per il secondo anno consecutivo e si è garantito che, nella peggiore delle ipotesi, sarà il numero tre del mondo dopo gli US Open, confermando il sorpasso su Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

In un match dai contorni epici e che si è concluso dopo le due del mattino a New York – uno degli inconri che si è concluso più tardi nella storia dell’evento -, Alcaraz ha sconfitto il croato Marin Cilic, numero 17 del mondo, campione degli US Open nel 2014 e unico campione del Grande Slam rimasto in questo tabellone, per 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 6-3, in una battaglia che ha superato quasi le quattro ore ed è stata molto interessante, con punti spettacolari. Carlos, che non aveva ancora perso un set nel torneo, ha migliorato il suo record nei quinti set portandolo a 6-1.

Alcaraz, che potrebbe lasciare New York da numero uno del mondo – se vincerà il titolo o se perderà in finale contro qualcuno che non sia Casper Ruud – affronterà nei quarti di finale l’unico giocatore che lo ha battuto più di una volta nel 2022: il nostro Jannik Sinner.

Slam Us Open M. Cilic [15] M. Cilic [15] 4 6 4 6 3 C. Alcaraz [3] C. Alcaraz [3] 6 3 6 4 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace df 40-A 40-40 ace df A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 0-30 df 0-40 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

14 ACES 313 DOUBLE FAULTS 473/142 (51%) FIRST SERVE % IN 103/143 (72%)54/73 (74%) WIN % ON 1ST SERVE 64/103 (62%)33/69 (48%) WIN % ON 2ND SERVE 24/40 (60%)27/39 (69%) NET POINTS WON 23/34 (68%)5/9 (56%) BREAK POINTS WON 6/18 (33%)55/143 (38%) RECEIVING POINTS WON 55/142 (39%)45 WINNERS 2866 UNFORCED ERRORS 41142 TOTAL POINTS WON 14312259.4 ft DISTANCE COVERED 14099.5 ft43.0 ft DISTANCE COVERED/PT. 49.5 ft